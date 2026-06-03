Фланелка на Пеле от финала на Световното през 1958 г. отива на търг за 6 млн. долара

Екипът, носен от легендарния бразилски футболист Пеле по време на финала на Световното първенство през 1958 г., ще бъде предложен на търг с начална цена от 6 милиона долара.

Във въпросния финален мач Бразилия побеждава Швеция с 5:2 и за първи път в историята си печели световната титла. По това време Пеле е едва на 17 години.

A jersey worn by Brazilian icon Pele at the 1958 World Cup is expected to fetch more than $6 million at auction.



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Наддаването за ценния артикул ще започне на 29 юни и ще продължи до 16 юли.



Към момента най-скъпо продадената футболна фланелка в историята е тази на аржентинската легенда Диего Марадона. През 2022 г. тя беше продадена на търг за 9,28 милиона долара. С нея Марадона играе по време на триумфалното за Аржентина Световно първенство през 1986 г.

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