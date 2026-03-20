Пиян Джон Тери се преби със ски

Джон Тери се наслаждаваше на зимната си ваканция в луксозния ски курорт Куршевел във френските Алпи и документираше деня си в Instagram. Бившият английски национал обаче прекали с алкохола и спускането му завърши с куриозно падане, последвано от изблик на смях.

Бившият стълб на защитата на Челси, който в момента работи като треньор в академията на лондонския клуб, се спускаше по склоновете на алпийския курорт с английско знаме в ръка.

На кадрите, които публикува в социалните мрежи, се виждаше как се наслаждава на напитки. След няколко чаши, неговото ски приключение пое в неочаквана посока.

„Не е най-добрата идея да пиеш цял ден и след това да изпиеш още три текили преди да караш ски“, написа 45-годишният англичанин в своята история в Instagram. Алкохолът му даде смелост и Джон Тери дори демонстрира каране назад. Това обаче му изигра лоша шега и той се озова на земята. Въпреки това, той се забавляваше много със ситуацията.

Освен забавните моменти от планината, напоследък той разбуни духовете и със своите мнения за футболните събития. Например, привлече внимание с изказването си по адрес на младия талант на Арсенал Макс Дауман, който според него може да играе важна роля в бъдещето на клуба и английския национален отбор, като го сравни с Лионел Меси.

Той открито се изказа и за ситуацията в Челси и не скри известно разочарование от факта, че клубът не го е избрал поне като временно решение за позицията на треньор след напускането на Енцо Мареска. „Не съм ядосан, по-скоро съм разочарован“, обобщи Джон Тери.