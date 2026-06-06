Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

Ако нещата се развият зле за Алекс Перейра след девет дни, поне ще има филмова кариера, на която да разчита — може би. Перейра, с баланс 13-3 в ММА и 10-2 в UFC, бивш шампион на UFC в средна и полутежка категория, ще се опита да влезе в историята на 14 юни, когато ще се изправи срещу Сирил Ган, 13-2 в ММА и 10-2 в UFC, за временната титла в тежка категория на Белия дом. Победа за Перейра би го направила първия шампион в три различни категории в историята на UFC.

Тази есен Перейра ще се появи на големия екран във филмовия си дебют в Onslaught — екшън/хорър/трилър от известното студио A24. През 2025 г. A24 стана първото студио в историята, което печели шестте най-големи награди на Оскарите — за най-добър филм, най-добър режисьор и четирите актьорски отличия.

Това обаче не означава, че около Onslaught има очаквания за Оскар. Във филма Перейра играе главния злодей — супер войник, тайно генетично модифициран от правителството. Естествено, нещата се объркват и Касапина трябва да бъде спрян, преди да убие всички по пътя си. Затова Адрия Архона влиза в ролята на бивша снайперистка и майка, която се опитва да защити семейството и дома си.

Перейра получи ролята в края на 2024 г., а снимките се проведоха през 2025 г., основно в Албакърки, Ню Мексико, и околните райони. Премиерата на Onslaught по кината е планирана за 4 септември.

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