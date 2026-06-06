Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

  • 6 юни 2026 | 15:04
  • 732
  • 0
Алекс Перейра дебютира в екшън с хорър елементи

Ако нещата се развият зле за Алекс Перейра след девет дни, поне ще има филмова кариера, на която да разчита — може би. Перейра, с баланс 13-3 в ММА и 10-2 в UFC, бивш шампион на UFC в средна и полутежка категория, ще се опита да влезе в историята на 14 юни, когато ще се изправи срещу Сирил Ган, 13-2 в ММА и 10-2 в UFC, за временната титла в тежка категория на Белия дом. Победа за Перейра би го направила първия шампион в три различни категории в историята на UFC.

Тази есен Перейра ще се появи на големия екран във филмовия си дебют в Onslaught — екшън/хорър/трилър от известното студио A24. През 2025 г. A24 стана първото студио в историята, което печели шестте най-големи награди на Оскарите — за най-добър филм, най-добър режисьор и четирите актьорски отличия.

Това обаче не означава, че около Onslaught има очаквания за Оскар. Във филма Перейра играе главния злодей — супер войник, тайно генетично модифициран от правителството. Естествено, нещата се объркват и Касапина трябва да бъде спрян, преди да убие всички по пътя си. Затова Адрия Архона влиза в ролята на бивша снайперистка и майка, която се опитва да защити семейството и дома си.

Перейра получи ролята в края на 2024 г., а снимките се проведоха през 2025 г., основно в Албакърки, Ню Мексико, и околните райони. Премиерата на Onslaught по кината е планирана за 4 септември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Християн Георгиев спечели сребро на турнир по таекуондо в Германия

Християн Георгиев спечели сребро на турнир по таекуондо в Германия

  • 5 юни 2026 | 21:14
  • 802
  • 0
Тъжен ден за борбата

Тъжен ден за борбата

  • 5 юни 2026 | 16:33
  • 3795
  • 0
Марио Вергиев: Няма да има милост на Zuffa Boxing!

Марио Вергиев: Няма да има милост на Zuffa Boxing!

  • 5 юни 2026 | 14:25
  • 764
  • 2
Как Zuffa Boxing планира да превземе спорта

Как Zuffa Boxing планира да превземе спорта

  • 5 юни 2026 | 13:05
  • 1851
  • 1
BRAVE може да проправи път на UFC в България

BRAVE може да проправи път на UFC в България

  • 5 юни 2026 | 12:16
  • 540
  • 0
Джо Роугън отчита проблемите на UFC и се радва на конкуренцията им

Джо Роугън отчита проблемите на UFC и се радва на конкуренцията им

  • 5 юни 2026 | 11:56
  • 1358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 7426
  • 9
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 4104
  • 0
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

  • 6 юни 2026 | 15:17
  • 7308
  • 3
Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 16717
  • 29
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 16331
  • 4
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 20685
  • 40