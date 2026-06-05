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Шакира ще пее на церемонията по откриването на Световното в Мексико

  • 5 юни 2026 | 11:46
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Шакира ще пее на церемонията по откриването на Световното в Мексико

Колумбийската поп певица Шакира ще изпълни официалната песен на Световното първенство по футбол „Dai Dai“ („Хайде хайде“) по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни.

Към нея ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят песента си за пръв път на живо на „Естадио Астека“ в церемония, която ще започне в 20:30 часа българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. Шоуто ще включва и сънародника на Шакира - Джей Балвин, както и южноафриканската певица Тайла, съобщава Ройтерс.

Колумбийската изпълнителка ще бъде част и от първото по рода си шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси (САЩ) на 19 юли.

Мондиал 2026 ще се състои в САЩ, Канада и Мексико, а в него за пръв път ще участват 48 отбора.

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