Български оператор "намаза" дюнер заради Bangaranga

Песента на Дара Bangaranga, с която българската поп певица спечели "Евровизия" във Виена, е изключително популярна и в Молдова. В това се убеди операторът на БНТ Станислав Златев в разговор с дюнерджия в Кишинев.

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

Довечера националният отбор на България по футбол ще излезе срещу домакините на стадион "Зимбру" в приятелска среща. Когато разбра, че говори с българин майсторът на дюнери възкликна: "О, България! Браво! Bangaranga! Bangaranga!". След това той заяви на нашенеца с усмивка, че заради Дара и популярната ѝ песен получава безплатен дюнер.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Молдова

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