Волов-Шумен 2007 се раздели със старши треньора си

Волов-Шумен 2007 остана без старши треньора си Цветан Илиев. Той напуска клуба по лични причини. Илиев е обявил решението си след края на двубоя снощи срещу гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига завърши 2:2. Бившият вече наставник е споделил, че желае да си почине от футбола и да приоритизира личния си живот. От Волов-Шумен 2007 изразяват благодарност към всичко, което Илиев е направил за клуба и му пожелават успех във всяко едно начинание. В следващите дни ще стане ясно кой ще бъде новият старши треньор на отбора. Желанието на ръководството е да заложи на млад специалист с големи амбиции и желание за работа. Тренировките преди съботния мач от 22-и кръг на първенството срещу СФК Светкавица 2014 (Търговище) ще водят футболистите от тима Христо Станчев и Румен Николов.

