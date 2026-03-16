Иван Станчев: Най-бавният мач, който се е играл и съм гледал

Лидерът Септември (Тервел) се наложи с 1:0 над гостуващия му Волов-Шумен 2007. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Президентът на гостите Иван Станчев коментира пред клубния сайт.

Септември (Тервел) надви Волов-Шумен 2007

„Добре играхме, но паднахме. Четири мача вече играем така с Тервел и все ги губим по един и същи начин, все не можем да им вкараме гол и всеки път губим с по един гол. Това беше възможно най-бавният мач, който се е играл и съм гледал. Нямаше искра, нямаше нещо, което да се случи, апатичен мач за мен. Първото полувреме беше равностойно с леко преимущество на Тервел, а второто беше с наше надмощие с няколко откъслечни техни атаки. Закономерно натиснахме Септември през второто полувреме и особено в последните 20 минути играхме много добре. Откровено казвам, че те имаха един точен удар, който беше голът им. Нашият вратар имаше две намеси – едната от корнер да избие и другата да боксира една топката. Като цяло имахме повече удари, но нямахме късмет. Понякога във футбола и шансът е фактор.

