Бенковски с категоричен успех в Силистра

Бенковски (Исперих) надигра Доростол с 3:0 в Силистра. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. На лошия терен, гостите заслужиха трите точки. Първо Марин Петков уцели гредата на домакините. После Светослав Николов откри резултата в 35-ата минута. Янчо Андреев удвои в средата на втората част. Павел Георгиев вкара третия гол в 71-ата минута. После влезлия като резерва Елиян Александров тресна гредата на вратата, пазена от стража на Доростол. Силистренският тим можеше да реализира поне почетно попадение. Да два пъти негови играчи излязоха очи в очи с вратаря на Бенковски, но не успяха до го преодолеят.