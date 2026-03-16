Николай Кънчев: Страхотен и заслужен успех! Благодаря на всички

Бенковски (Исперих) победи у дома Черноломец (Попово) с 3:0. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Кънчев, треньор на домакините коментира успеха пред клубния сайт.

„Изиграхме не толкова добро първо полувреме, в което си мислехме, че противникът сам ще се победи, и това не ми хареса. Наложи се на почивката да вземем мерки и да си кажем някои думи с момчетата. През второто полувреме имаше прекрасна реакция от наша страна, сякаш друг отбор бе излязъл на терена, и спечелихме напълно заслужено, като можехме да отбележим и още попадения. Изключително благодаря на публиката, която дойде и ни подкрепи в пореден двубой. Имаше песни, атмосферата наистина беше прекрасна. Условията смятам, че също бяха добри. Благодаря на кмета на града, както и на всички ръководители в нашия клуб“.

