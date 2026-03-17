Николай Кънчев: Отиваме за точките, но да внимаваме

Бенковски (Исперих) ще играе утре с Доростол в Силистра. Срещата от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„През есента трудно победихме Доростол. Сега отиваме с Силистра с амбицията да спечелим точките. Трябва обаче много да внимаваме. Да изчистим колебанията, за да нямаме проблеми срещу противници под нашето ниво. Трябва да изиграем 90-те минути с пределна концентрация. Да си свършим работата без да получаваме наказателни картони“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.