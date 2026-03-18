Луис Енрике: Много съм горд от резултата и начина ни на игра

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от втората категорична победа на своя тим над Челси в 1/8-финалите на Шампионската лига. Снощи европейският клубен първенец спечели с 3:0 на “Стамфорд Бридж”, а преди седмица записа успех с 5:2 като домакин.

“Много съм горд не само от резултата, но и от начина, по който играхме. Опитахме се да натрупаме увереност. Когато владеем топката и създаваме пространства, мачът става по-лесен. Това беше ключово. Показахме, че сме истински и непредвидим отбор. Говорили сме си за гостуванията. Челси се подобри в реванша, като беше важно да не допуснем гол. Челси заслужаваше да вкара, особено от статично положение. Ние показахме нашите манталитет и стил на игра. За нас това е било ключово в миналото и се надяваме да бъде така и в бъдеще.

Във футбола няма съвършенство, но трябва да кажа, че първият мач беше доста тежък, особено през първите 80 минути. След като постигнахме този резултат (5:2 - б.р.), мисля, че задържахме нашето представяне през целия мач. Във втората среща беше различно, защото бяхме толкова прецизни в контраатака и вкарахме два гола, което реши двубоя. Винаги е трудно да контролираш подобен мач, защото Челси е чудесен отбор, който искаше бърз гол. Винаги е трудно да задържиш топката, но мисля, че комбинацията от атаки и притежание на топката беше ключова. Защитата с топка винаги е сред целите ни.

Смятам, че представянето ни беше страхотно и просто трябваше да спечелим мача. Мисля, че всички, включително отборите в Шампионската лига, ни уважават, защото знаят какъв футбол се опитваме да играем. Обичайно около нас се критикува всичко, тъй като такъв е начинът ни на живот. Всички ни критикуват през цялото време, но уважението, което усещаме и имаме към другите тимове, е голямо, като гледаме към следващия кръг”, коментира Енрике след убедителната победа.

Снимки: Imago