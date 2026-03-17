ЦСКА отбеляза годишнина от отстраняването на Ливърпул

ЦСКА отбеляза 44-ата годишнина от един от най-паметните мачове за българския клубен футбол - победата с 2:0 на реванша срещу европейския клубен шампион Ливърпул и класирането за полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони.

Ето какво написаха от клуба:

"Времето тече, но датата 17 март винаги ще ни носи едни и същи емоции – гордост, неповторимо щастие и преклонение пред великите ни футболни герои.

"На днешния ден преди 44 години ЦСКА елиминира пред 70 000 зрители действащия европейски клубен шампион Ливърпул. След загуба с 0:1 на „Анфийлд“, тимът на Аспарух Никодимов изнася вероятно най-силния мач в историята на българския клубен футбол, а „Васил Левски“ е наречен „гробище за европейски шампиони“. ЦСКА отстранява трети действащ носител на континенталната корона след Аякс и Нотингам в рамките само на 9 години!

В 77-ата минута Стойчо Младенов заличава пасива от първия мач, а в продължението отново той бележи за 2:0. Другият голям герой на мача е Георги Велинов – в последните минути великият ни страж отчайва англичаните с безпогрешните си спасявания.

Така ЦСКА за втори път в историята достига по полуфиналната фаза в най-силния европейски турнир.

Елиминирането на Ливърпул е кулминацията на една от най-силните кампании на ЦСКА в Европа, която започва с отстраняването на действащия шампион на Испания Реал Сосиедад още през септември, а „армейците“ окончателно се утвърждават като част от елита на Стария континент.

Съставът на ЦСКА: 1. Георги Велинов, 2. Красимир Безински, 3. Динко Димитров, 4. Методи Томанов (106’ 16. Ружди Керимов), 5. Георги Димитров, 6. Георги Илиев, 7. Цветан Йончев, 8. Стойчо Младенов, 9. Спас Джевизов, 10. Пламен Марков, 11. Радослав Здравков (66’ 14. Никола Велков).

Старши треньор: Аспарух Никодимов.