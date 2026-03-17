Болоня отново загуби титулярния си вратар за около два месеца

Титулярният вратар на Болоня Лукаш Скорупски е с контузия, която е получил в края на победата с 1:0 над Сасуоло, съобщиха от клуба.

Става въпрос за средно до голямо мускулно разкъсване в задната част на лявото му бедро, като очакваният период на възстановяване е от шест до осем седмици. Така полският национал ще пропусне почти всички мачове на Болоня до края на сезона. За него това е втора сериозна мускулна травма през кампанията, след като отсъстваше между ноември и януари. 34-годишният страж има общо 27 двубоя през настоящия сезон, в които е записал 12 сухи мрежи и е допуснал 19 гола.

Междувременно, капитанът Лоренцо Де Силвестри е с контузия в дясното си бедро, заради която ще бъде извън игра за около три седмици.

Снимки: Gettyimages