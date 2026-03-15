Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
Болоня надви Сасуоло с любимия си резултат

  • 15 март 2026 | 18:45
Отборът на Болоня записа минимална победа с 1:0 при гостуването си на Сасуоло от 29-ия кръг на Серия "А". Любопитното е, че последните пет успеха на „рособлу“ във всички турнири са именно с този резултат. Освен това те удължиха позитивната си серия без загуба от този противник на шест мача.

Победното попадение дойде още в шестата минута. Тогава след блокиран изстрел на Йенс Одгор топката отиде при Тайс Далинга, който се разписа със своя удар. Така след четвъртата си победа в последните пет кръга Болоня събра 42 точки и се затвърди на осмото място в класирането, а Сасуоло остана девети с четири пункта по-малко.

