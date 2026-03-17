Култард: Приятелските отношение в Мерцедес приключиха

След победата на Андреа Кими Антонели в Китай, приятелските отношения между пилотите в Мерцедес са вече в миналото. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 Дейвид Култард.

„Приятелските отношения приключиха – заяви шотландецът. – Сега Джордж вече знае, че Кими е негов реален съперник за световната титла.

Антонели-старши не бърза да говори за световната титла

„Както видяхме миналата година в Макларън с Ландо и Оскар, когато те получиха най-добрия автомобил от Макларън, те се впуснаха в битката за титлата, без да се съобразяват с препятствията. Така ще стане и в Мерцедес, стига тимът да им предостави такава възможност.

„Няма никакво съмнение, че докато Джордж хвали Кими за победата му в Китай, той ще се опита да получи каквото и да е предимство пред него в Япония и в следващите състезания. Същото трябва да направят Антонели и неговият екип в бокса.

Монтоя критикува оплакващите се Верстапен и Норис

„Съотборникът ти не ти е приятел. Ако двамата се разбирате добре извън пистата, добре. Но неговите успехи са вашите неуспехи и обратното.“

Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта

Снимки: Gettyimages