И Хаджар не подкрепя Верстапен срещу новите правила

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар не е съгласен с мнението на съотборника си Макс Верстапен, че новите технически правила са влошили качеството на състезанията от началото на сезон 2026.

„Честно казано, не. Състезанията не са толкова лоши“, отговори французинът на въпроса дали споделя мнението на Макс за ефекта от новите правила.

„Разбира се, никога не е приятно да стигаш по-бавно до завоите. За мен, най-лошата част е квалификацията, където трябва да връщаме газта и пускаме колата по инерция. Просто мисля, че всяка състезателна кола трябва да е на максималната си скорост в края на правата. Това не е особено приятно, но мисля, че състезанията са доста добри.“

Снимки: Gettyimages