И Хаджар не подкрепя Верстапен срещу новите правила

  • 17 март 2026 | 12:03
Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар не е съгласен с мнението на съотборника си Макс Верстапен, че новите технически правила са влошили качеството на състезанията от началото на сезон 2026.

„Честно казано, не. Състезанията не са толкова лоши“, отговори французинът на въпроса дали споделя мнението на Макс за ефекта от новите правила.

Алонсо: Формула 1 стана световен шампионат на батериите
„Разбира се, никога не е приятно да стигаш по-бавно до завоите. За мен, най-лошата част е квалификацията, където трябва да връщаме газта и пускаме колата по инерция. Просто мисля, че всяка състезателна кола трябва да е на максималната си скорост в края на правата. Това не е особено приятно, но мисля, че състезанията са доста добри.“

Формула 1 губи 200 милиона долара от двата отменени старта
Снимки: Gettyimages

Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

  • 16 март 2026 | 20:37
Над 100 участници в първия кръг от шампионата по мотокрос край Поморие

  • 16 март 2026 | 16:18
Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

  • 16 март 2026 | 13:39
Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

  • 15 март 2026 | 18:33
В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

  • 15 март 2026 | 18:25
Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

  • 15 март 2026 | 17:41
Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
