Бивш футболист на ЦСКА 1948 прекрати договора си с Коняспор

Бившият полузащитник на ЦСКА 1948 Педриньо е прекратил преди ден договора си с турския елитен клуб Коняспор и вече е свободен агент, съобщи журналистът Хасан Йълдъръм. 30-годишният играч, който беше трансфериран от ЦСКА 1948 в началото на сезон 2024-25, не беше включен в плановете за втората част от сезона и е бил помолен да си намери нов клуб.

В тези си опити халфът се е свързал с много клубове както в чужбина, включително бившия си клуб ЦСКА 1948, така и в Турция – например Сакарияспор. Но при всичките си преговори не е успял да постигне споразумение с нито един от отборите, с които е водил разговори.

При това положение – макар да е извън трансферния период в Европа и в голяма част от света, Педриньо е прекратил договора си и вече е свободен агент. Въпросният му договор с Каняспор изтичаше на 30-и юни 2027-а година.