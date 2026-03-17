Никола Караманолов пред Sportal.bg: Ще ни помогне, че сега сме голям отбор

Никола Караманолов е един от петимата българи на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, както и един от двамата ни спринтьори. За Никола това е второ поредно участие на световни първенства след дебюта му миналата година в Нандзин.

Пред Sportal.bg Караманолов сподели очакванията си за шампионата в Полша:

"Определено тази година стартът ми не беше толкова добър. Може да се каже, че не му обръщах достатъчно внимание. Но точно преди световното се фокусирах върху него и мисля, че вече нямам толкова големи грешки. Определено ще помогне, че сме по-голям отбор от миналата година. Освен че няма да има дълго пътуване, енергията от по-голям отбор и повече хора също помага. Това е и гордост за България. Отиваме с положителни емоции и мисля, че това ще помогне.

Българите на Световното по лека атлетика в зала - Никола Караманолов

Ще съм доволен, ако достигна полуфинал, защото миналата година не успях. Сега целта ми е полуфинал и силен личен рекорд, който знам, че мога да постигна. Сега всичко е наред откъм здравословни проблеми. Надявам се всички да покажем това, на което сме способни и да дадем най-доброто от себе си."