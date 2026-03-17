Валя Демирева пред Sportal.bg: Вярвам, че Христо Илиев може да стигне финал на Световното

Валя Демирева сподели пред Sportal.bg очакванията си за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в Торун, на което нейният възпитаник Христо Илиев ще участва. Според треньорката самото присъствие на спринтьора на 60 метра на шампионата в Полша е голям успех, но той може да стигне до финала.

Христо Илиев пред Sportal.bg: Напълно възможно е да бягам под 6.50 сек на Световното

Ето какво каза Демирева пред Sportal.bg:

"Самият факт, че той е там, според мен е голям успех. Оттам нататък – каквото покаже. Спринтът е такъв спорт, в който всичко се решава в един миг. Ако ме питате какво искам – аз искам да стане първи.

Българите на Световното в Торун - Христо Илиев
Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

Направихме голяма промяна в старта. Тази година работихме много върху това да стане по-силен и да подобрим качествата му. Той е много мотивиран и има голяма разлика и в психическото му състояние. На всеки старт застава с мисълта, че ще спечели, и точно това прави.

Този месец съм много по-спокойна, когато съм до него на състезания. За него това ще бъде дебют на световно първенство в зала. Въпреки че вече е участвал на европейско, смятам, че ще се справи. Нормално е, когато застане до всички атлети, особено тези от Карибския регион, да се почувства малко притеснен, но аз много вярвам в него. Той тепърва ще показва големи резултати. От европейските атлети той е сред най-добрите в ранглистата.

Вярвам, че той може да се класира на финала. Една стотна изисква огромен труд – трудно е дори да си го представите. Понякога дори хилядни решават всичко в спринта. Според мен нивото ще бъде изключително високо. На такива първенства често се постигат още по-силни резултати. Мисля, че време около 6.50–6.60 секунди може да е достатъчно за финал.

Очаквам страхотно представяне. Виждам ги много мотивирани и щастливи, че ще бъдат там. Знам, че ще дадат всичко от себе си. Очаквам и Божидар Саръбоюков да направи силно представяне. Пожелаваме му го от сърце, както и на всички наши атлети – да постигнат лични резултати. А оттам нататък – каквото стане.

За мен няма случайни неща. Когато един млад състезател показва високи резултати, той е готов да го направи и при мъжете, стига да издържи психически. Винаги има момент на спад и задържане, но ако издържи психически и треньорът е до него, за да го мотивира, нещата се получават. За мен мотивацията от страна на треньора е ключов фактор за успеха."

