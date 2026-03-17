Станислав Станков преди Световното: Бил съм полуфиналист в Торун, надявам се и сега да го направя

Станислав Станков е сред петимата българи, които ще представят родината ни на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от петък до неделя. Той попадна в отбора в последния момент. Станков, който ще стартира в сериите на 60 метра с препятствия в събота сутринта, даде специално интервю за Sportal.bg преди заминаването си за Полша.

“След като първия път, когато се бях класирал за Световното (б.а. Белград 2022), когато не успях да отида поради доста лоши причини - контузих се, сега се радвам, че ще представям България на такъв голям формат. Обстановката там е различна спрямо другите състезания, които провеждаме тук, в България. Или пък балкански. Наистина е доста приятно да видиш състезатели от цял свят, най-добрите”, каза Станков пред Sportal.bg.

Той се завръща в позната за него зала. Именно в Торун през 2021 г. Станков стигна до полуфиналите на 60 м/пр на Европейското първенство в зала. Той сподели и какви спомени пази от това свое участие: “Беше доста интересно. Тогава ми беше първото голямо състезание за мъже. Видях доста добри и изявени спортисти, видях едни от най-добрите в моята дисциплина. Доста приятни спомени са ми останали. Тогава се класирах за полуфинала, но не успях да стигна по-напред. Надявам се и сега да стигна до полуфинала, а дай боже и по-напред.”

