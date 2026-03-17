  Станислав Станков преди Световното: Бил съм полуфиналист в Торун, надявам се и сега да го направя

  • 17 март 2026 | 12:50
Станислав Станков е сред петимата българи, които ще представят родината ни на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от петък до неделя. Той попадна в отбора в последния момент. Станков, който ще стартира в сериите на 60 метра с препятствия в събота сутринта, даде специално интервю за Sportal.bg преди заминаването си за Полша.

Българите на Световното в Торун - Станислав Станков
“След като първия път, когато се бях класирал за Световното (б.а. Белград 2022), когато не успях да отида поради доста лоши причини - контузих се, сега се радвам, че ще представям България на такъв голям формат. Обстановката там е различна спрямо другите състезания, които провеждаме тук, в България. Или пък балкански. Наистина е доста приятно да видиш състезатели от цял свят, най-добрите”, каза Станков пред Sportal.bg.

Той се завръща в позната за него зала. Именно в Торун през 2021 г. Станков стигна до полуфиналите на 60 м/пр на Европейското първенство в зала. Той сподели и какви спомени пази от това свое участие: “Беше доста интересно. Тогава ми беше първото голямо състезание за мъже. Видях доста добри и изявени спортисти, видях едни от най-добрите в моята дисциплина. Доста приятни спомени са ми останали. Тогава се класирах за полуфинала, но не успях да стигна по-напред. Надявам се и сега да стигна до полуфинала, а дай боже и по-напред.”

Цялото интервю със Станислав Станков може да намерите във видеото.

Още от Лека атлетика

Обири отправи предупреждение преди дебюта си на Лондонския маратон

Джесика Хъл се присъединява към звездната селекция в Сямън

Дуплантис се завръща за "магическо“ представяне в Стокхолм

Чепкемой ще защитава титлата си във Виена, Кангого повежда кенийската група при мъжете

Успешно представяне на българските състезатели на Балканиадата по спортно ходене в Измир

Валентин Андреев получи контузия на Европейската купа по хвърляния в Никозия

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Арсенал и Байер решават всичко днес

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

