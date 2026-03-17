  Sportal.bg
  Лека атлетика
  Христо Илиев пред Sportal.bg: Напълно възможно е да бягам под 6.50 сек на Световното

Христо Илиев пред Sportal.bg: Напълно възможно е да бягам под 6.50 сек на Световното

  • 17 март 2026 | 12:30
Христо Илиев ще бъде един от петимата български състезатели на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от петък до неделя. Утре той заминава за планетарния форум, който ще е дебютен за него. С Илиев за Полша ще пътува и личната му треньорка Валя Демирева. Националният рекордьор на България на 60 метра даде ексклузивно интервю за Sportal.bg преди заминаването си за първенството.

Българите на Световното в Торун - Христо Илиев
Българите на Световното в Торун - Христо Илиев

“Отминали са вече емоциите около рекорда, отивам на това световно, за да се забавлявам. Мисля, че съм в още по-добра форма, отколкото на шампионата. Очаквам да си направя още един личен рекорд и евентуално финал”, сподели Илиев пред Sportal.bg.

Къде ще е ключовото бягане според спринтьора: “Мисля, че на полуфинала трябва да дам 100 процента от себе си, защото там всеки ще се бори за място на финала. Точно стартът и стартовата реакция ще ми изиграе много добра роля в самото бягане.”

Готов ли е за още един национален рекорд на 60 метра тази зима?

“Смятам, че е напълно възможно да бягам под 6.50 секунди на Световното”, добави Илиев.

Цялото интервю с Христо Илиев може да намерите във видеото.

Снимки: Sportal.bg

