Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис се завръща за "магическо“ представяне в Стокхолм

Дуплантис се завръща за "магическо“ представяне в Стокхолм

  • 17 март 2026 | 08:25
  • 540
  • 0
Шведската суперзвезда в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се завърне на домашния си турнир от веригата Диамантена лига в Стокхолм през юни 2026 г.

Година след емоционалния си първи световен рекорд на родна земя Дуплантис се готви да се завърне в Стокхолм на 7 юни.

През миналия сезон шведската звезда преодоля 6.28 м на BAUHAUS-Galan, с което подобри световния рекорд за четвърти път на турнир от Диамантената лига и за първи път в родината си.

Оттогава той постави още два световни рекорда, с което общият им брой достигна 15. Последният от тях беше 6.31 м на Mondo Classic в Упсала миналата седмица.

26-годишният атлет ще се надява да скочи още по-високо, когато се завърне за седмото си участие на Диамантената лига в Стокхолм през 2026 г.

"Няма нищо по-хубаво от това да се състезаваш на BAUHAUS-Galan пред препълнения стадион в Стокхолм. Миналата година беше магическа и се надявам, че заедно можем да създадем подобно изживяване на 7 юни“, заяви той.

През 2026 г. Дуплантис ще преследва шестата си титла от Диамантената лига – постижение, което ще го доближи само на една от рекорда във веригата от седем титли.

Участието му е потвърдено и на още пет турнира от „Диамантената лига“ през 2026 г.: в Доха, Кецяо, Париж, Лондон и Силезия.

Освен своите 15 световни рекорда и пет диамантени трофея, звездата в овчарския скок е спечелил и два златни олимпийски медала, както и шест световни титли на открито и в зала от 2020 г. насам.

В Стокхолм към него ще се присъедини и сънародникът му Андреас Алмгрен, който ще се състезава на 1500 метра за мъже, след като на миналогодишното издание на турнира счупи европейския рекорд на 5000 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

