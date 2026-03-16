Николай Желязков: Не съм го гледал като фикс идея да завършим първи

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори след победата над Дунав (Русе) с 3:0 гейма в последния 22-и кръг на редовния сезон в efbet Супер Волей и спечеленото първо място в крайното класиране.

Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей

"Браво на момчетата за труда, който положиха, за да стигнем дотук. Заслужено беше и сега ни предстоят плейофи - тежки мачове и нови предизвикателства. Отборът е готов и влизаме като оптимисти в тази нова надпревара."

Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

"Не съм го гледал като фикс идея да завършим първи. Имахме много проблеми от различно естество и мислехме как да ги решаваме. Било то чисто физически, а и израстването на младите - много, много неща. Къде ще сме в класирането не беше на дневен ред, но съм радостен, че нашите домакинства ще могат да решат първенството."

"Ако нашите фенове могат да ни подкрепят, ще е изключително важно. Отборите са изравнени и тяхната подкрепа ще бъде изключително важна в тази част!"