Николай Желязков: Не съм го гледал като фикс идея да завършим първи

  • 16 март 2026 | 18:24
Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори след победата над Дунав (Русе) с 3:0 гейма в последния 22-и кръг на редовния сезон в efbet Супер Волей и спечеленото първо място в крайното класиране.

Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей

"Браво на момчетата за труда, който положиха, за да стигнем дотук. Заслужено беше и сега ни предстоят плейофи - тежки мачове и нови предизвикателства. Отборът е готов и влизаме като оптимисти в тази нова надпревара."

Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме
Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

"Не съм го гледал като фикс идея да завършим първи. Имахме много проблеми от различно естество и мислехме как да ги решаваме. Било то чисто физически, а и израстването на младите - много, много неща. Къде ще сме в класирането не беше на дневен ред, но съм радостен, че нашите домакинства ще могат да решат първенството."

"Ако нашите фенове могат да ни подкрепят, ще е изключително важно. Отборите са изравнени и тяхната подкрепа ще бъде изключително важна в тази част!"

Още от Волейбол

Георги Петров изведе Локомотив-СШОР до първото място в редовния сезон

Георги Петров изведе Локомотив-СШОР до първото място в редовния сезон

  • 16 март 2026 | 16:30
  • 780
  • 0
Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

Владо Николов: Ще работя за спорта и в политиката

  • 16 март 2026 | 13:30
  • 6730
  • 41
Александър Къндев с 11 точки, Лонг Бийч с 14-и успех

Александър Къндев с 11 точки, Лонг Бийч с 14-и успех

  • 16 март 2026 | 13:07
  • 609
  • 1
Кристиан Титрийски със 17 точки и силен мач за победа на Хавай

Кристиан Титрийски със 17 точки и силен мач за победа на Хавай

  • 16 март 2026 | 12:54
  • 427
  • 0
Силен Аспарух Аспарухов със 17 точки за победа на Шлепск

Силен Аспарух Аспарухов със 17 точки за победа на Шлепск

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 552
  • 0
Християн Димитров и Самуил Вълчинов с 15-и успех в Италия

Християн Димитров и Самуил Вълчинов с 15-и успех в Италия

  • 16 март 2026 | 12:01
  • 410
  • 0
Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 45020
  • 22
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 25204
  • 82
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 41399
  • 172
Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

Арда 1:0 Добруджа, червен картон за домакините

  • 16 март 2026 | 18:46
  • 3609
  • 4
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 8584
  • 1
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 2764
  • 9