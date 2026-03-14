Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей

Шампионът Левски София спечели първото място в редовния сезон на efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков биха без проблеми като домакини Дунав (Русе) с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в мач от последния 22-и кръг на първенството, игран тази вечер.

"Сините" станаха победители в крайното класиране с 18 победи, 2 загуби и 52 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Левски ще срещне 8-ия в подреждането Монтана. Ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първата среща ще бъде в събота (21 март).

От друга страна Дунав завърши на последното 11-о място с едва 1 победа, 19 загуби и 7 точки. Русенци ще трябва да играят плейаут за оставане в елита срещу втория от Висшата лига.

Най-полезни за Левски станаха Гордан Люцканов (3 аса, 69% ефективност в атака и 68% позитивно посрещане - +12) и Юлиан Вайзиг (62% ефективност в атака - +6) с 14 и 13 точки за победата.

За Дунав Алекс Николов завърши с 12 точки (1 блок и 35% ефективност в атака - +4).

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:19, 25:20, 25:19)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 2, Юлиан Вайзиг 13, Тодор Скримов 11, Гордан Люцканов 14, Николай Николаев 4, Лазар Бучков 12 - Дамян Колев-либеро (Мартин Татаров, Адриан Ганев 3, Димитър Добрев-либеро)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ДУНАВ: Константин Нечев 1, Алекс Николов 12, Огнян Христов 7, Ангел Павлов 2, Александър Кордев 5, Любчо Янков 5 - Атанас Митев-либеро (Анте Гилянович, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg