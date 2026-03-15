Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

Посрещачът на шампиона Левски София Гордан Люцканов, който бе обявен за MVP след победата над Дунав (Русе) с 3:0 гейма в последния 22-и кръг на редовния сезон в efbet Супер Волей, говори след края на мача:

"Мисля, че засега вървим доста добре. Единствено не успяхме да вземем Купата, но ще се реваншираме с първенството. Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме. Отборът навлиза в плейофите и всички започват да се чувстват по-добре. Лично аз не бях добре по средата на сезона, особено след операцията - физически и технически. Но сега нещата се подобряват. Пожелавам си да сме здрави, да зарадваме феновете, залата да е пълна и да спечелим!", сподели Люцканов във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.