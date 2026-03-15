Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

  • 15 март 2026 | 18:36
  • 579
  • 0
Гордан Люцканов: Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме

Посрещачът на шампиона Левски София Гордан Люцканов, който бе обявен за MVP след победата над Дунав (Русе) с 3:0 гейма в последния 22-и кръг на редовния сезон в efbet Супер Волей, говори след края на мача:

Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей
Левски спечели редовния сезон в efbet Супер Волей

"Мисля, че засега вървим доста добре. Единствено не успяхме да вземем Купата, но ще се реваншираме с първенството. Да станем първи беше трудно, но сме си го изработили и го заслужаваме. Отборът навлиза в плейофите и всички започват да се чувстват по-добре. Лично аз не бях добре по средата на сезона, особено след операцията - физически и технически. Но сега нещата се подобряват. Пожелавам си да сме здрави, да зарадваме феновете, залата да е пълна и да спечелим!", сподели Люцканов във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.

Следвай ни:

България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

Матей Казийски със 17 точки, Халкбанк обърна Спор Тото

75 000 зрители гледаха всички домакински двубои на Мони Николов и Локомотив

Мони Николов в първото си интервю на руски: Много съм доволен, че Сам Деру отново игра в официален мач

Реализатор №1 в efbet Супер Волей Мариян Наков: Тренирам всеки ден, раздавам се всеки мач и това е

Мирослав Живков: Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА

Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

"Рафиня президент": Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

