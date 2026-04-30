Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

Металург представя Франческо Моло като нов старши треньор на мъжкия отбор

Волейболен клуб Металург с гордост обявява назначението на Франческо Моло за старши треньор на мъжкия отбор. Италианският специалист пристига с богат международен опит, съвременна визия за играта и ясна стратегия за дългосрочно развитие.

Франческо Моло започва треньорската си кариера през 2016 година в школата на Volley Torino, където работи с младежките формации. През 2018 година става помощник-треньор на мъжкия отбор на клуба в Серия А3, натрупвайки ценен опит в професионалния волейбол.

През 2022 година поема поста старши треньор на отбор в Серия B, а година по-късно се присъединява към Porto Robur Costa 2030 (Равена). Там води отбора до 20 години до шампионска титла още в първия си сезон, като паралелно е помощник-треньор на мъжкия тим, достигнал финал за Купата на Италия А2 под ръководството на Марко Бонита.

От началото на 2025 година Моло заема позицията ръководител и технически директор на школата на Porto Robur Costa 2030, отговаряйки за развитието на младите състезатели и цялостната тренировъчна методика. През май същата година е назначен за старши треньор на мъжкия национален отбор Б на България по предложение на Джанлоренцо Бленджини.

В Металург Франческо Моло ще има ключова роля не само като наставник на представителния тим, но и като двигател в развитието на клубната школа. Неговият опит в изграждането на млади таланти и управлението на тренировъчни процеси е в основата на дългосрочната визия на клуба.

С това назначение Металург прави важна крачка към устойчиво развитие, изграждане на силна идентичност и постигане на високи спортни резултати както при мъжете, така и при подрастващите.

