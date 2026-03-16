Оскар Де Ла Оя залага на Еди Хърн в боксов мач срещу Дейна Уайт

Оскар Де Ла Оя вече е избрал своя фаворит в словесната война между Дейна Уайт и Еди Хърн.

Откакто навлезе в света на профи бокса, главният изпълнителен директор на UFC даде ясно да се разбере, че няма проблем да разбуни духовете и в тези среди. Уайт нанесе значителен удар, когато подписа със звездата на "Matchroom Boxing", Конър Бен, буквално измъквайки го изпод носа на Хърн – обида, която британският промоутър прие лично и която може би го е мотивирала да привлече шампиона на UFC в тежка категория, Том Аспинал, към своята мениджърска компания.

Еди Хърн оплаква раздялата с Конър Бен: Забравих, че така се случва в бокса

Еди Хърн: Том Аспинал ще спечели повече от реклами, отколкото от мач в UFC

Напрежението ескалира до такава степен, че и Уайт и Хърн заявиха, че са готови да се изправят един срещу друг на боксовия ринг – идея, която забавлява многократния световен шампион по бокс Оскар Де Ла Оя.

„Знаете ли кое е смешното? Аз мога да нокаутирам Еди Хърн с един удар“, заяви живата легенда на бокса пред Fight Hub TV. „Но Еди Хърн вероятно би победил Дейна Уайт! Това е забавната част. Аз съм за Еди Хърн!“

Бившият световен шампион по бокс не просто подкрепя Хърн във физически сблъсък, но и споделя философските му възгледи. Попитан за скорошните коментари на Ронда Раузи, че компанията UFC се е превърнала в „едно от най-лошите места“ за бойците, Де Ла Оя похвали Раузи за това, че хвърля светлина върху ситуацията.

Ронда Раузи: UFC вече е едно от най-лошите места за бойците

„Вижте, за UFC всичко се свежда до крайния финансов резултат, така че напълно разбирам какво казва тя. Напълно права е. Бойците започват да осъзнават, че когато имаш такава глобална компания и присъствие, която прави тонове пари не за бойците, а за крайния резултат и за ръководителите, нещо не е наред"

Наскоро UFC подписа договор за излъчване на стойност 7,7 милиарда долара с "Paramount", което направи разликата в заплащането между бойците на организацията и тези в други големи спортове още по-осезаема. Уайт също така подписа с Бен за сума от 15 милиона долара за един мач – сделка, която пряко или непряко накара звезди като Джон Джоунс, Шион О'Мали, Конър Макгрегър да изразят недоволството си от веригата.

Де Ла Оя насърчава повече бойци на UFC да изразяват мнението си.

„Всеки боец в UFC най-накрая започва да осъзнава, че заслужава повече“, каза Де Ла Оя. „Браво на Джон. Радвам се, че говори открито, радвам се, че е прав. Желая му всичко най-добро, той е велик боец... Те искат да потискат другите бойци. Не искат нито един боец да бъде по-голям от UFC и затова UFC запада. Затова сега се занимават с бокс, защото искат да създадат нова структура, която да подпомогне крайния им финансов резултат. Това е всичко“