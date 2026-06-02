  Арман Царукян обяви, че ще се бие за титла на UFC тази есен

Арман Царукян обяви, че ще се бие за титла на UFC тази есен

  • 2 юни 2026 | 12:59
Арман Царукян, който напоследък се занимава със странични предизвикателства в очакване на завръщането си в октагона, заяви, че очаква следващият му двубой да бъде за златото на UFC тази есен.

Царукян, който наскоро записа убедителна победа с технически туш над инфлуенсъра Мъгси в откриващия мач на RAF 9 в Далас, публикува влог в своя YouTube канал от седмицата на UFC 328. В разговор с Майк Хермалин, президент на VIP отдела на "Fanatics", Царукян разкри, че следващият му мач е уреден и ще бъде за шампионски пояс, като единствено очаква да бъде определен неговият опонент.

„Следващата ми битка е за титлата, вероятно през септември“, заяви Царукян. „Най-вероятно ще се проведе в Лос Анджелис. Освен това съм и резерва за събитието в Белия дом. Ако някой се оттегли или се контузи, аз влизам“, добави той.

В разговор с MMA Fighting на пресконференцията преди RAF 9, Царукян уточни, че като резерва за основния двубой между Илия Топурия и Джъстин Гейджи в Белия дом, той няма да минава през официалното претегляне. Ролята му ще бъде по-скоро за спешни случаи, тъй като Царукян вече има насрочен мач на RAF 10 срещу бившия временен шампион на UFC в лека категория Тони Фъргюсън.

Царукян спомена още, че носителят на BMF титлата Чарлс Оливейра е една от възможните опции за негов съперник. Това не означава непременно, че ще се бие за пояса на Оливейра, но ако Топурия победи Гейджи на 14 юни, мнозина вярват, че „Ел Матадор“ ще се качи в полусредна категория за сблъсък с Ислам Махачев.

