Ронда Раузи: UFC вече е едно от най-лошите места за бойците

Легендата на UFC Ронда Раузи не е впечатлена от настоящото състояние на организацията и смята, че тя се е превърнала в едно от най-лошите места за спортистите в бойните спортове.

Най-голямата звезда в историята на женския ММА изрази острото си недоволство от посоката, в която се развива организацията. Коментарите ѝ идват на фона на новината за нейното завръщане в клетката срещу Джина Карано на 16 май – събитие, което изненадващо няма да бъде организирано от UFC, а от "Most Valuable PromotionsЮ.

Въпреки дългогодишните си близки отношения с изпълнителния директор на UFC, Дейна Уайт, Раузи не спести критиките си към бизнес модела на компанията. Макар и да поддържа приятелски тон, тя подчерта, че събитието, което ще бъде излъчено по "Netflix" и в което ще участва и бившият шампион в тежка категория на UFC Франсис Нгану, превъзхожда предложенията на UFC. По време на пресконференция в Лос Анджелис Раузи отправи сериозни обвинения към бившите си работодатели.

„Някога UFC беше най-доброто място в бойните спортове, където можеше да се изхранваш и да получаваш справедливо заплащане. Сега е едно от най-лошите“, заяви тя. „Това е причината толкова много от топ атлетите им да напускат, за да търсят препитание другаде. Затова шампиони като Валентина [Шевченко] продават свои снимки в OnlyFans. Много от тези хора на по-ниско ниво не могат да издържат семействата си. Те живеят в бедност, докато се бият на пълен работен ден.“

Раузи продължи с критиките си, като посочи огромните печалби на компанията: „Тази компания току-що получи 7,7 милиарда долара. Няма причина да не могат да си позволят да плащат на атлетите си поне заплата, която да им осигурява нормален живот, и дори повече – да се изравнят с това, което спортистите печелят в други спортове. Защо очакват да привлекат най-добрите атлети и най-вдъхновяващите млади таланти в ММА? Защо да не отидат във футбола? Защо не в бокса? Защо не където и да е другаде? Те губят таланти заради краткосрочната си алчност. Мислят за следващото тримесечие. Мислят за акционерите. Не мислят за отговорността си да бъдат пазители на бъдещето на спорта“, добави тя.

Раузи обаче уточни, че не вини своя приятел Дейна Уайт за настоящия модел на UFC. Според нея влиянието му в процеса на вземане на решения е намаляло значително, след като компанията беше придобита от "WME-IMG" през 2016 г. и по-късно стана част от конгломерата "TKO Group Holdings". Първоначалният ѝ план е бил да организира битката с Карано съвместно с Уайт, но след като UFC е сключила мащабна сделка за излъчване с "Paramount", тя е осъзнала, че това вече няма смисъл.

„Знаех, че можем да промотираме това сами и вероятно това щеше да е най-печелившият начин за нас, но изпитвам такава любов и уважение към Дейна, че исках първо да се обърна към него“, обясни Раузи. „Казах му, че знам, че мога да го направя сама, но предпочитам да се бия за теб, отколкото за себе си, просто го направи смислено за мен. Първоначално щяхме да го направим за Нова година и това щеше да е последната битка по модела с платени гледания (pay-per-view) и той ми предложи най-добрата структура за PPV досега. Бях много благодарна, но тогава Джина каза, че ѝ трябва повече време, за да влезе в най-добрата възможна форма. Мисля, че това беше съдба“

Тя добави: „Дейна е законово задължен пред акционерите да максимизира стойността им и за съжаление, сега, когато са му отнели юздите на компанията, тя е почти неузнаваема. Те трябва да бъдат спасени от самите себе си и за щастие аз съм тук, за да бъда техният герой“

Въпреки че Раузи твърди, че не е имала намерение да се противопоставя на UFC, тя признава, че навлизането на "Netflix" в сферата на ММА създава усещане за пряка конкуренция. Според нея битката ѝ е придобила по-дълбок смисъл за голяма част от спортните фенове.

„Мислех, че става въпрос само за това аз да преоткрия любовта си към спорта, а тя да си върне онзи огън в очите, в който се влюбихме, но се превърна в нещо много повече. Сега става въпрос за промяна на целия пейзаж на спорта и за предизвикване на монолита, в който се е превърнал UFC. Напът сме да организираме най-гледания ММА двубой на всички времена“

