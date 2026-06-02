Сирил Ган е концентриран върху мисията си да спечели пояса на UFC Свобода 250

С настъпването на юни френският спорт навлиза в един изключително специален период.

В баскетбола всички погледи са насочени към Виктор Уембаняма, който изведе своя Сан Антонио Спърс до финалите на НБА срещу Ню Йорк Никс, като първият мач от серията предстои в сряда. Във футбола пък френският национален отбор ще започне участието си на Световното първенство по-късно този месец като един от фаворитите за трета световна титла.

В смесените бойни изкуства Сирил Ган ще стане част от историята. На 14 юни той ще бъде участник в подглавното събитие на UFC Свобода 250 в Белия дом, изправяйки се срещу бившия шампион в две дивизии Алекс Перейра за временната титла в тежка категория. Трудно е да се каже коя от тези потенциални победи би била най-значима.

„Мисля, че да притежаваш пояса е нещо специално“, заяви Ган пред MMA Junkie в понеделник.

За да стане за втори път временен шампион, Ган (13-2 MMA, 10-2 UFC) е изправен пред сериозно изпитание в лицето на Перейра. Бразилецът, бивш шампион в средна и полутежка категория, се опитва да стане първият боец в историята на UFC, спечелил пояс в трета различна дивизия. Предвид предизвикателството, Ган сподели, че е направил „нещо наистина различно“ по време на тренировъчния си лагер, въпреки че не очаква изненади от Перейра.

„Той е опасен боец, както всеки в топ 10“, каза Ган. „Има страхотни ръце. Всички знаят това. Всички познават уменията му. Не е изненада. Въпросът е кой ще успее да управлява битката по-добре.“

Специфичен елемент на този двубой е, че ще се проведе на открито, на импровизирана арена на Южната морава на Белия дом, в период, когато времето във Вашингтон е известно с горещините и високата си влажност. Този фактор предизвиква „истинско любопитство“ у Ган.

„Никога не съм се бил на открито, така че ще бъде специално“, сподели Ган, който към понеделник все още беше в Париж. „Ето защо, когато пристигнем във Вашингтон след няколко дни, ще започнем да тренираме навън... Никой не харесва горещината и влагата, затова трябва да сме подготвени за тях.“

Ган и Перейра се бият за временната титла в тежка категория, тъй като мачът беше организиран, докато безспорният шампион Том Аспинал се възстановяваше от контузия на окото, причинена от бъркане от страна на Ган през миналия октомври. Напоследък обаче като причина за отсъствието на Аспинал се изтъква и спор около договора му.

Само преди седмица новият агент на Аспинал, Еди Хърн от Matchroom Boxing, предизвика Дейна Уайт и UFC да освободят боеца от контракта му. Това кара Ган да има смесени чувства относно статута на предстоящия сблъсък с Перейра.

„Ще видим дали нещо ще се случи преди битката“, каза Ган. „Но за мен усещането е, да, че това ще бъде временен пояс, но чувството със сигурност ще е различно. Първо, заради моя опонент – той е огромен шампион. И също така заради типа на това събитие. Не знам как да го кажа, но усещането със сигурност ще бъде различно...“

„Това е животът на боеца. Това е моята цел, просто да се бия за това. Готов съм да се жертвам само за това. Това е моята цел. Не търся нищо друго. Мисията ми е да спечеля този пояс.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google