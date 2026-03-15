Еди Хърн: Том Аспинал ще спечели повече от реклами, отколкото от мач в UFC

Еди Хърн стартира ударно работата си по управлението на кариерата на Том Аспинал.

Ветеранът в боксовите среди, който наскоро основа собствена агенция за таланти "Matchroom Talent Agency", привлече Аспинал като първия си спортист с планове да се грижи за всички аспекти на кариерата му както в, така и извън октагона на UFC. Хърн признава, че е бил леко шокиран от начина, по който Аспинал се е държал при първата им среща, но смята, че след обявяването на партньорството им и плановете, които има за шампиона на UFC в тежка категория, нещата определено са се променили.

„Обожавам Том Аспинал“, заяви Хърн пред IFL.tv. „Тъй като той никога не е бил разглезван и не е изпитвал това, което заслужава – най-доброто отношение в света и усещането, че си суперзвезда. Мисля, че той се почувства така миналата седмица. Видях тази промяна през четирите или петте дни, в които се срещахме и опознавахме Том"

Въпреки че не се очаква Хърн скоро да започне преговори за мачове с UFC, тъй като Аспинал все още се възстановява от двойна операция на очите след последния си двубой със Сирил Ган, той вече работи усилено по спонсорства и рекламни договори.

Хърн твърди, че вече има сключени сделки, които ще донесат на Аспинал много пари – дори повече, отколкото е спечелил за един от мачовете си в UFC.

„На път сме да финализираме редица сделки за Том Аспинал“, разкри Хърн. „Рекламни договори, при които бойците на UFC трябва да разберат работата, която ще вършим. Том Аспинал, след като е с "Matchroom Talent Agency" от 10 дни до две седмици, ще спечели повече пари от рекламни договори, отколкото от един от последните си мачове.“

Заслужава да се отбележи, че последните четири битки на Аспинал в UFC включват три двубоя за титла и победа в първия рунд над Марчин Тибура през 2023 г. След този успех Аспинал прие с кратко предизвестие мач за временната титла срещу Сергей Павлович, където отново постигна нокаут в първия рунд.

Хърн не уточни хонорара от кой точно мач на Аспинал сравнява с планираните спонсорски договори. Той обаче заяви, че според него всички бойци на UFC трябва да се възползват по-добре от възможностите извън октагона – област, която Хърн веднага е идентифицирал като проблем за решаване при Аспинал.

„Забравете колко добре или недобре им се плаща, защото това е голям дебат в момента“, каза Хърн. „С тези неща трябва да се работи, но има неща, които можете да контролирате. Хванете бика за рогата. Направете се по-голяма звезда. Търсете други възможности извън октагона. Привличайте приходи. Повишете профила си. Осигурете си рекламни договори. За нас не е трудно да го направим, защото сме най-добрите в тази игра, а Том е голяма звезда. Така че през следващите няколко дни ще видите няколко съобщения за търговски партньорства, по които ще работим с Том.“

Хърн добави, че определено планира да привлече още спортисти към своята "Matchroom Boxing Talent Agency", но обеща, че няма да управлява боксьори поради конфликт на интереси, тъй като е промоутър в този спорт.

Що се отнася до бъдещето на Аспинал, Хърн заяви, че първата стъпка е шампионът на UFC в тежка категория да се възстанови напълно, след което ще насочи поглед към следващия му мач срещу победителя от предстоящия подглавен двубой на събитието UFC Белия дом.

„Очаквам с нетърпение завръщането му към тренировките“, каза Хърн. „Очевидно предстои този мач между [Алекс] Перейра и [Сирил] Ган и той трябва да се бие с победителя.“