ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
Станич: Оставащите мачове са финали за нас

  • 14 март 2026 | 19:55
  • 335
  • 1
Звездата на Лудогорец Петър Станич беше много доволен след успеха с 3:0 над ЦСКА.

6 Лудогорец 3:0 ЦСКА

„Добра вечер за нас. Беше много труден двубой заради сблъсъците. Опонентът е много добър. Много е трудно да спечелим срещу нас. Резултатът е 3:0, но не мисля, че мачът беше толкова лесен за нас. Сега се фокусираме само върху първенството и купата. Личи си, че сме по-свежи. Радостното е, че не допуснахме попадения. Контролирахме срещата. Имаме оставащи мачове, кои за нас са само финали и трябва да с представим по най-добрия начин. Не можем да си позволим повече грешки“.

