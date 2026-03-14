Станич: Оставащите мачове са финали за нас

Звездата на Лудогорец Петър Станич беше много доволен след успеха с 3:0 над ЦСКА.

„Добра вечер за нас. Беше много труден двубой заради сблъсъците. Опонентът е много добър. Много е трудно да спечелим срещу нас. Резултатът е 3:0, но не мисля, че мачът беше толкова лесен за нас. Сега се фокусираме само върху първенството и купата. Личи си, че сме по-свежи. Радостното е, че не допуснахме попадения. Контролирахме срещата. Имаме оставащи мачове, кои за нас са само финали и трябва да с представим по най-добрия начин. Не можем да си позволим повече грешки“.