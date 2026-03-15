Революцията на младоците в Реал Мадрид

Алваро Арбелоа залага на школата на Реал Мадрид и го доказа в последните мачове. Тиаго Питарч е големият герой, но не е единственият. „Белите“ завършиха мача срещу Елче със седем играчи от школата на терена: Даниел Карвахал, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия, Даниел Янес, Диего Агуадо, Мануел Анхел и Сесар Паласиос.

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

Журналистът Томас Ронсеро похвали силното навлизане на младите играчи на Реал Мадрид в последната част на предаването "Carrusel Deportivo" по радио "Кадена СЕР", а сайтът на "Ас" обобщава анализа му. Ронсеро постави акцент върху промяната в динамиката на отбора след пристигането на Алваро Арбелоа на треньорския пост.

Арбелоа: След такава вечер мога да умра спокоен

„Когато каза, че ще дава шанс на школата, това не беше празно обещание, а благословена реалност“, заяви той, подчертавайки, че присъствието на младите играчи е донесло „енергия, която заразява дори тези, които досега бяха недосегаеми“.

Едно от най-обсъжданите имена е Тиаго Питарч, който според коментатора „разбива“ и вече има четири поредни мача като титуляр. Ронсеро оцени и управлението на резервната скамейка от страна на треньора.

„Понякога лекарството на резервната скамейка действа много добре“, каза той, визирайки мача, в който турският играч отбеляза гола на живота си, след като се появи като резерва.

Журналистът подчерта, че настоящият треньор на „белите“ познава добре играчите от школата, което улеснява включването им в трудни моменти от мачовете – например в "Балаидос", когато резултатът беше равен, и срещу Елче, когато оставаше още половин час игра. В сравнение с други треньори Ронсеро заяви, че Шаби Алонсо не е давал шанс на школата, докато Арбелоа го прави.

Коментаторът също така защити историята на школата на Реал Мадрид спрямо тази на големия съперник Барселона. Според Ронсеро Реал Мадрид Кастия има три постижения, които „Ла Масия“ никога няма да има: участие във финал за Купата на краля, участие в европейски турнир, спечелване на шампионата на Сегунда дивисион.

Ронсеро се спря и на Килиан Мбапе, за когото заяви, че трябва да направи крачка напред в рамките на колективната игра на отбора.

„Абсурдно е да се казва, че най-добрият играч в света е по-добре да не играе“, уточни той, но добави, че френският нападател „трябва да даде още повече, отвъд головете си“. Журналистът завърши, подчертавайки новата идентичност на отбора: „Тук всички помагат. Мадрид има солидарен и колективен образ на футбола, който надхвърля индивидуалното качество. Надявам се Мбапе да дойде с различно отношение.“

Остава въпросът какво ще се случи, когато лазаретът се изпразни, въпреки че Тиаго Питарч вече е изпреварил в йерархията играчи като Камавинга, пише в обобщение "Ас".

Снимки: Gettyimages