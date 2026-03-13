Популярни
  2. Бенковски (Исперих)
  Николай Кънчев: Винаги е трудно срещу Черноломец

Николай Кънчев: Винаги е трудно срещу Черноломец

  • 13 март 2026 | 09:06
  • 197
  • 0

Бенковски (Исперих) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от 21-ия  кръг на Североизточната Трета лига.

„Черноломец е сред водещите отбори в първенството през последните години. Мачовете срещу него са винаги трудно изпитание. Разполага с опитни състезатели, изградили кариери в професионалния футбол. Вярвам в моите футболисти и смятам, че можем да спечелим предстоящия двубой. Доволен съм от играта ни с топка. Повече обаче трябва да се влагаме в дефанзивен план – да сме по-компактни и агресивни, когато топката е във владение на противника. За да постигнем целта е необходимо да сме на макс 90 минути“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Бенковски Николай Кънчев.

