Устрем с обрат във Варна

Устрем (Дончево) се наложи с 3:1 над Спартак II във Варна. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Александър Янчев даде преднина на домакините в средата на първото полувреме. Иван Цачев пък уцели гредата на Спартак. Още положения за голове имаше през първото полувреме. Гостите достигнаха до победния обрат след почивката. Голмайсторът им Виктор Христов се разписа два пъти в началния четвърт час на второто полувреме. Валери Дойчев фиксира окончателното 1:3, десетина минути преди края.