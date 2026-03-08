Дубълът на Черно море бие в Добрич

В Добрич, Черно море II (Варна) взе гостуването си на Устрем (Дончево) с 3:1 за трета поредна победа от началото на пролетния полусезон. Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига. Петър Маринов подаде и Кристиан Михайлов вкара за „моряците“ в средата на първото полувреме. После, голмайстора уцели и гредата. Иван Цачев пък пропусна да изравни за домакините. Още положения за гол имаше пред вратите до почивката. Десетина минути след нея стана автогол за 1:1. Димитър Кичуков реализира отблизо в средата на втората част и дубъла отново поведе в резултата. В 71-ата минута, Кристиан Михайлов фиксира окончателното 1:3 с второто си попадение в двубоя.