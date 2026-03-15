Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
Десетима от Пиза се разправиха с Каляри за първата си победа от над четири месеца

  • 15 март 2026 | 18:15
  • 335
  • 0

Отборът на Пиза записа първата си победа от над четири месеца насам, след като спечели с 3:1 над гостуващия Каляри в двубой от 29-ия кръг на Серия А. Така новакът прекрати кошмарната си поредица от 17 срещи без успех, а също така спечели за първи път срещу днешния си опонент през този век. Българският национал Росен Божинов обаче отново остана на пейката на тима през целия мач. Същото се отнася и за родния ни талант Иван Сулев, който в трети пореден двубой не успя да направи дебюта си за първия състав на „рособлу“.

Домакините взеха аванс още в деветата минута, когато Стефано Морео реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Ибрахим Сулемана срещу Артуро Калабрези. В 37-ата минута обаче техният централен нападател Рафиу Дуросинми си изкара директен червен картон за удар без топка срещу противниковия капитан Джери Мина. Макар и с човек по-малко на терена, „нерадзурите“ успяха да вкарат нови два гола в началото на втората част. Антонио Карачоло се възползва от лошо изчистване на резервата Габриеле Дзапа при дълъг тъч в наказателното поле и се разписа с удар отблизо. Само две минути по-късно капитанът отново беше точен за своя тим, този път при изпълнение на корнер. В 67-ата минута влезлият от пейката Леонардо Паволети съумя да върне един гол за сардинци с удар от воле. Те обаче също завършиха мача с намален състав след втори жълт картон на левия бек Адам Оберт заради негов фал срещу Мехди Лерис в 81-вата минута.

След като прекъсна серията си от четири загуби, Пиза се изкачи на предпоследната 19-а позиция със своите 18 точки, но е на цели седем от спасителното 17-о място. Каляри пък остана 15-и с актив от 30 пункта след шестия си пореден двубой без успех.

Още от Футбол свят

  • 15 март 2026 | 16:46
  • 747
  • 0
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 15777
  • 43
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 19689
  • 18
Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

Дженоа спечели във Верона, впечатляващ гол на резерва

  • 15 март 2026 | 15:39
  • 568
  • 0
Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

  • 15 март 2026 | 15:21
  • 13867
  • 7
Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

Лапорта гласува за президент, куриоз с Тер Стеген

  • 15 март 2026 | 14:54
  • 7138
  • 6
Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 93632
  • 382
Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

Ливърпул 1:0 Тотнъм, мърсисайдци с аванс на почивката

  • 15 март 2026 | 19:16
  • 9995
  • 6
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 1014
  • 4
  • 15 март 2026 | 19:12
  • 15777
  • 43
  • 15 март 2026 | 17:55
  • 19689
  • 18
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 27915
  • 29