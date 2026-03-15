Десетима от Пиза се разправиха с Каляри за първата си победа от над четири месеца

Отборът на Пиза записа първата си победа от над четири месеца насам, след като спечели с 3:1 над гостуващия Каляри в двубой от 29-ия кръг на Серия А. Така новакът прекрати кошмарната си поредица от 17 срещи без успех, а също така спечели за първи път срещу днешния си опонент през този век. Българският национал Росен Божинов обаче отново остана на пейката на тима през целия мач. Същото се отнася и за родния ни талант Иван Сулев, който в трети пореден двубой не успя да направи дебюта си за първия състав на „рособлу“.

Домакините взеха аванс още в деветата минута, когато Стефано Морео реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Ибрахим Сулемана срещу Артуро Калабрези. В 37-ата минута обаче техният централен нападател Рафиу Дуросинми си изкара директен червен картон за удар без топка срещу противниковия капитан Джери Мина. Макар и с човек по-малко на терена, „нерадзурите“ успяха да вкарат нови два гола в началото на втората част. Антонио Карачоло се възползва от лошо изчистване на резервата Габриеле Дзапа при дълъг тъч в наказателното поле и се разписа с удар отблизо. Само две минути по-късно капитанът отново беше точен за своя тим, този път при изпълнение на корнер. В 67-ата минута влезлият от пейката Леонардо Паволети съумя да върне един гол за сардинци с удар от воле. Те обаче също завършиха мача с намален състав след втори жълт картон на левия бек Адам Оберт заради негов фал срещу Мехди Лерис в 81-вата минута.

След като прекъсна серията си от четири загуби, Пиза се изкачи на предпоследната 19-а позиция със своите 18 точки, но е на цели седем от спасителното 17-о място. Каляри пък остана 15-и с актив от 30 пункта след шестия си пореден двубой без успех.

