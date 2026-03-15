Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо

Макс Верстапен отправи поредната си критика към новите за 2026 година правила във Формула 1, като този път четирикратният световен шампион дори стигна малко по-далеч.
Нидерландецът отпадна от шестото място в Гран При на Китай с повреда в неговия болид на Ред Бул. След финала Верстапен отново коментира новите правила и заяви, че всеки, който им се наслаждава, не разбира нищо от състезанията.
„Ужасно е. Ако на някой това му харесва, то той не разбира какво са състезанията. Изобщо не е забавно. Все едно играем Mario Kart, това не са състезания. Ускоряваме покрай някого, след това батерията ни свършва на следващата права и те ускоряват покрай нас. За мен това е шега.
„Само Кими или Джордж печелят. Няма истинска битка. Те са далеч напред. Понякога Ферари правят силни стартове и ги притискат в началото, но след няколко обиколки всичко се подрежда.
„Както казах, това няма общо със състезанията. Щях да кажа същото и ако печелих, защото се интересувам от състезателния продукт. Не зависи от разочарованието на позицията ми, защото сега се боря още повече. Но за мен е пълна шега.
„Говорим с ръководителите по въпроса, но трябва да внимаваме какво и как казваме. Те разбира какво ние пилотите имаме предвид. Мисля, че говоря от името на повечето пилоти. Някои бих казали, че е страхотно, защото печелят. Защо да се отказваш от предимство, когато го имаш?
„Никога не знаеш кога пак ще имаш добра кола. Но, ако говорите с повечето пилоти, на нас това не ни харесва. Не мисля, че истинските фенове на Формула 1 искат това“, каза Верстапен.
