Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо

  • 15 март 2026 | 13:56
Макс Верстапен отправи поредната си критика към новите за 2026 година правила във Формула 1, като този път четирикратният световен шампион дори стигна малко по-далеч.

Нидерландецът отпадна от шестото място в Гран При на Китай с повреда в неговия болид на Ред Бул. След финала Верстапен отново коментира новите правила и заяви, че всеки, който им се наслаждава, не разбира нищо от състезанията.

„Ужасно е. Ако на някой това му харесва, то той не разбира какво са състезанията. Изобщо не е забавно. Все едно играем Mario Kart, това не са състезания. Ускоряваме покрай някого, след това батерията ни свършва на следващата права и те ускоряват покрай нас. За мен това е шега.

„Само Кими или Джордж печелят. Няма истинска битка. Те са далеч напред. Понякога Ферари правят силни стартове и ги притискат в началото, но след няколко обиколки всичко се подрежда.

„Както казах, това няма общо със състезанията. Щях да кажа същото и ако печелих, защото се интересувам от състезателния продукт. Не зависи от разочарованието на позицията ми, защото сега се боря още повече. Но за мен е пълна шега.

„Говорим с ръководителите по въпроса, но трябва да внимаваме какво и как казваме. Те разбира какво ние пилотите имаме предвид. Мисля, че говоря от името на повечето пилоти. Някои бих казали, че е страхотно, защото печелят. Защо да се отказваш от предимство, когато го имаш?

„Никога не знаеш кога пак ще имаш добра кола. Но, ако говорите с повечето пилоти, на нас това не ни харесва. Не мисля, че истинските фенове на Формула 1 искат това“, каза Верстапен.

Снимки: Gettyimages

