Българите на Световното в Торун - Станислав Станков

Станислав Станков е петият български атлет, който ще участва на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от 20 до 22 март. Станков попадна в тима буквално в последния момент. Той ще представя страната ни в бягането на 60 метра с препятствия при мъжете.

Станков е многократен шампион на България на 60 и 110 метра с препятствия, а тази зима постигна и своя личен рекорд на 60 м/пр - 7.85 сек от Открития турнир в София през февруари.

За Станков това ще е дебют на световно първенство в зала. Той се класира за такъв форум в Белград през 2022 г., но тогава тежка контузия го лиши от участие на първенството.

Възпитаникът на Руслан Грозданов има едно участие на голям форум за България. През 2021 г. именно в Торун той участва в полуфиналите на 60 м/пр.