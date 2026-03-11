Българските атлети на световните първенства в зала през годините

Остават броени дни до спорта на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където България ще бъде представена от четирима състезатели - спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок.

През годините родните състезатели имат изключителни постижения на световната сцена. Първите Световни игри в зала на ИААФ се провеждат в Париж през 1985 г., а две години по-късно в Индианаполис (САЩ) се състои и Първото световно първенство в зала.

Безспорно №1 сред българските участници е представянето на Стефка Костадинова, която има пет световни титли в скока на височина (1985, 1987, 1989, 1993 и 1997). Ива Пранджева има три отличия от тези шампионати в зала в хоризонталните скокове, а Ваня Стамболова два медала на 400 м.

Христо Марков (троен скок – 1985) и Николай Антонов (200 м – 1991) са двамата ни шампиони и единствени медалисти при мъжете.

Ето и всички медалисти на България на световни шампионати в зала:

Златни медали:

Стефка Костадинова – скок височина (1985, 1987, 1989, 1993 и 1997)

Христо Марков – троен скок (1985)

Николай Антонов – 200 м (1991)

Христина Калчева – скок височина (1999)

Тереза Маринова – троен скок (2001)



Сребърни медали:

Йорданка Донкова – 60 м с препятствия (1987)

Анелия Нунева – 60 м (1987)

Ива Пранджева – троен скок (1995, 1999)

Ваня Стамболова – 400 м (2006, 2010)



Бронзови медали:

Гинка Загорчева – 60 м с препятствия (1987)

Емилия Драгиева – скок височина (1987)

София Божанова – троен скок (1991)

Даниела Георгиева – 400 м (1995)

Ива Пранджева – скок дължина (1999)

Венелина Венева – скок височина (2001)

Даниела Йорданова – 1500 м (2008)

Нандзин 2025

Пламена Миткова - четвърта в скока на дължина с 6.63 м

Никола Караманолов - 28-и на 60 м с 6.71 сек

Божидар Саръбоюков пропусна първенството заради грип



Глазгоу 2024

Божидар Саръбоюков - 11-ти в скока на дължина със 7.73 м



Белград 2022

Мирела Демирева - осма в скока на височина с 1.88 м



Бирмингам 2018

Мирела Демирева - шеста в скока на височина с 1.89 м

Тихомир Иванов - девети с в скока на височина с 2.20 м

Габриела Петрова - 11-та в тройния скок с 13.91 м

Момчил Караилиев - 12-ти в тройния скок с 16.14 м

Радослава Мавродиева - 15-а на гюле с 16.33 м



Портланд 2016

Радослава Мавродиева - шеста във финала на гюле с 18.00 м



Сопот 2014

Радослава Мавродиева - 15-а на гюле с 16.48 м

Георги Иванов - пети във финала на гюле с 20.45 м



Истанбул 2012

Ивет Лалова - осма във финала на 60 м със 7.27

Инна Ефтимова - дисквалифицирана в сериите на 60 м

Ваня Стамболова - четвърта във финала на 400 м с 51.99 сек

Венелина Венева-Матеева - без записан опит в скока на височина

Виктор Нинов - 11-ти в скока на височина с 2.26

Петя Дачева - 11-та в тройния скок с 13.65 м

Андриана Бънова - 13-та в тройния скок с 13.50 м

Радослава Мавродиева - без успешен опит в тласкането на гюле



Доха 2010

Ваня Стамболова - сребърен медал на 400 м с 51.50 сек

Николай Атанасов - 24-ти в скока на дължина със 7.52 м

Момчил Караилиев - 13-ти в тройния скок с 16.43 м

Петя Дачева - 11-та в тройния скок с 13.65 м

Венелина Венева-Матеева - 19-а в скока на височина с 1.85 м



Валенсия 2008

Даниела Йорданова - бронзова медалистка на 1500 м с национален рекорд от 4:04.19 мин

Николай Атанасов - пети в скока на дължина със 7.90 м

Цветелина Кирилова - 12-та на 400 м с 53.66 сек

Спас Бухалов - без успешен опит в овчарския скок



Москва 2006

Ваня Стамболова - втора на 400 м с национален рекорд от 50.21 сек

Марияна Димитрова - шеста във финала на 400 м с 52.66 сек

Тезджан Наимова - стигна до полуфинал на 60 м

Момчил Караилиев - девети във финала на троен скок с 16.87 м

Тереза Маринова - шеста във финала на троен скок с 14.37 м

Спас Бухалов - 14-ти в овчарския скок с 5.45 м



Будапеща 2004

Даниела Йорданова - четвърта на 1500 м с 4:08.52

Венелина Венева-Матеева - седма в скока на височина с 1.94 м

Антония Стоянова - 15-а в скока на дължина с 6.45 м

Момчил Караилиев - 14-ти в тройния скок с 16.57 м

Тереза Маринова - 16-а в тройния скок с 14.13 м



Бирмингам 2003

Петър Дачев - шести във финала в скока на дължина със 7.79 м

Тереза Маринова - десета в тройния скок с 14.09 м

Петя Пендарева - стига до полуфинал на 60 метра



Лисабон 2001

Тереза Маринова - световна шампионка в тройния скок с 14.91 м

Венелина Венева-Матеева - бронз в скока на височина с 1.96 м

Петя Пендарева - шеста във финала на 60 метра със 7.16 сек

Петър Дачев - 12-ти в скока на дължина със 7.45 м



Маебаши 1999

Христина Калчева - световна шампионка в скока на височина с 1.99 м

Ива Пранджева - втора на троен скок с национален рекорд от 14.94 м

Ива Пранджева - трета в скока на дължина с 6.78 м

Тереза Маринова - четвърта в тройния скок с 14.76 м

Петя Пендарева - шеста във финала на 60 м със 7.12 сек

Петко Янков - 18-и на 200 м с 21.10 сек

Нора Едлецбергер - полуфиналистка на 200 м с 23.57, не стартира в полуфинала, не стартира на 60 м

Моника Гачевска - не завършва в сериите на 200 м

Ростислав Димитров - дисквалифициран в тройния скок



Париж-Берси 1997

Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м

Тереза Маринова - осма в тройния скок с 14.00 м

Моника Гачевска - полуфиналистка на 200 м с 23.72 сек

Нора Едлецбергер - 21-ва на 200 м с 23.94 сек



Барселона 1995

Ива Пранджева - сребърна медалистка в тройния скок с национален рекорд от 14.71 м

Даниела Георгиева - трета във финала на 400 м с 51.78 сек

Златка Георгиева - пета във финала на 200 м с 23.36 сек

Анелия Нунева - 20-та на 60 м със 7.38 сек

Десислава Димитрова - не стартира на 60 м

Петя Страшилова - 14-та на 800 м с 2:09.58 мин

Светлана Исаева-Лесева - 13-та в скока на височина с 1.90 м

Стойко Цонов - класира се за финала на троен скок с 16.53 м, не стартира във финала



Торонто 1993

Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м

Николай Антонов - пети във финала на 200 м с 21.20 сек

Антон Иванов - 16-и на 400 м с 47.83 сек

Светла Пищикова - не стартира в петобоя

Ивайло Младенов - шести във финала в скока на дължина със 7.86 м

Даниел Иванов - дисквалифициран в скока на дължина

Николай Раев - дисквалифициран в тройния скок



Севиля 1991

Николай Антонов - световен шампион на 200 м с 20.67 сек

София Божанова - трета във финала на троен скок с национален рекорд от 13.62 м

Мирослав Чочков - полуфиналист на 800 м с 1:48.40 мин

Мирослав Чочков - не стартира на 1500 м

Георги Дъков - 11-ти във финала в скока на височина с 2.24

Светлана Исаева-Лесева - осма във финала в скока на височина с 1.88 м

Делко Лесев - десети в овчарския скок с 5.50 м

Николай Раев - 12-ти в тройния скок с 16.14 м



Будапеща 1989

Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м

Димитринка Бориславова - 13-та в скока на височина с 1.85 м

Анри Григоров - 13-ти на 60 м с 6.73 сек

Николай Антонов - полуфиналист на 200 м с 21.47 сек

Цветанка Илиева - полуфиналистка на 200 м с 23.98 сек

Георги Дъков - 11-ти във финала в скока на височина с 2.25 м

Атанас Търев - 11-ти във финала в овчарския скок с 5.40 м

Делко Лесев - 12-ти във финала в овчарския скок с 5.30 м

Валерия Тодорова - дисквалифицирана на 3000 м спортно ходене



Индианаполис 1987

Христо Марков - световен шампион в тройния скок със 17.07 м

Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина със световен рекорд от 2.05 м

Емилия Драгиева - бронзова медалистка в скока на височина с 2.00 м

Анелия Нунева - сребърна медалистка на 60 м със 7.10 сек

Йорданка Донкова - сребърна медалистка на 60 м/пр със 7.96 сек

Гинка Загорчева - бронзова медалистка на 60 м/пр със 7.99 сек

Росица Стаменова - пета във финала на 400 м с 53.56 сек

Валентин Атанасов - полуфиналист на 60 м с 6.67

Момчил Харизанов - осми на 400 м с 47.44 сек

Николина Щерева - осма във финала на 800 м с 4:18.16 мин

Атанас Търев - шести в овчарския скок с 5.70 м

Николай Николов - седми в овчарския скок с 5.60 м



Париж-Берси 1985

Стефка Костадинова - световна шампионка с национален рекорд от 1.97 м

Христо Марков - световен шампион с национален рекорд от 17.22 м

Силвия Христова-Монева - шеста в скока на дължина с 6.17 м

Анри Григоров - 17-и на 60 м с 6.83 сек

Анри Григоров - 13-ти на 200 м с 22.01 сек

Гинка Загорчева - пета във финала на 60 м/пр с 8.13 сек

Станимир Пенчев - не записва успешен опит в овчарския скок

