Българските атлети на световните първенства в зала през годините

Остават броени дни до спорта на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където България ще бъде представена от четирима състезатели - спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок.
Четирима българи на Световното по лека атлетика в Полша
През годините родните състезатели имат изключителни постижения на световната сцена. Първите Световни игри в зала на ИААФ се провеждат в Париж през 1985 г., а две години по-късно в Индианаполис (САЩ) се състои и Първото световно първенство в зала.
Безспорно №1 сред българските участници е представянето на Стефка Костадинова, която има пет световни титли в скока на височина (1985, 1987, 1989, 1993 и 1997). Ива Пранджева има три отличия от тези шампионати в зала в хоризонталните скокове, а Ваня Стамболова два медала на 400 м.
Христо Марков (троен скок – 1985) и Николай Антонов (200 м – 1991) са двамата ни шампиони и единствени медалисти при мъжете.
Ето и всички медалисти на България на световни шампионати в зала:
Златни медали:
Стефка Костадинова – скок височина (1985, 1987, 1989, 1993 и 1997)
Христо Марков – троен скок (1985)
Николай Антонов – 200 м (1991)
Христина Калчева – скок височина (1999)
Тереза Маринова – троен скок (2001)
Сребърни медали:
Йорданка Донкова – 60 м с препятствия (1987)
Анелия Нунева – 60 м (1987)
Ива Пранджева – троен скок (1995, 1999)
Ваня Стамболова – 400 м (2006, 2010)
Бронзови медали:
Гинка Загорчева – 60 м с препятствия (1987)
Емилия Драгиева – скок височина (1987)
София Божанова – троен скок (1991)
Даниела Георгиева – 400 м (1995)
Ива Пранджева – скок дължина (1999)
Венелина Венева – скок височина (2001)
Даниела Йорданова – 1500 м (2008)
Българите на световните първенства в зала през годините
Нандзин 2025
Пламена Миткова - четвърта в скока на дължина с 6.63 м
Никола Караманолов - 28-и на 60 м с 6.71 сек
Божидар Саръбоюков пропусна първенството заради грип
Глазгоу 2024
Божидар Саръбоюков - 11-ти в скока на дължина със 7.73 м
Белград 2022
Мирела Демирева - осма в скока на височина с 1.88 м
Бирмингам 2018
Мирела Демирева - шеста в скока на височина с 1.89 м
Тихомир Иванов - девети с в скока на височина с 2.20 м
Габриела Петрова - 11-та в тройния скок с 13.91 м
Момчил Караилиев - 12-ти в тройния скок с 16.14 м
Радослава Мавродиева - 15-а на гюле с 16.33 м
Портланд 2016
Радослава Мавродиева - шеста във финала на гюле с 18.00 м
Сопот 2014
Радослава Мавродиева - 15-а на гюле с 16.48 м
Георги Иванов - пети във финала на гюле с 20.45 м
Истанбул 2012
Ивет Лалова - осма във финала на 60 м със 7.27
Инна Ефтимова - дисквалифицирана в сериите на 60 м
Ваня Стамболова - четвърта във финала на 400 м с 51.99 сек
Венелина Венева-Матеева - без записан опит в скока на височина
Виктор Нинов - 11-ти в скока на височина с 2.26
Петя Дачева - 11-та в тройния скок с 13.65 м
Андриана Бънова - 13-та в тройния скок с 13.50 м
Радослава Мавродиева - без успешен опит в тласкането на гюле
Доха 2010
Ваня Стамболова - сребърен медал на 400 м с 51.50 сек
Николай Атанасов - 24-ти в скока на дължина със 7.52 м
Момчил Караилиев - 13-ти в тройния скок с 16.43 м
Петя Дачева - 11-та в тройния скок с 13.65 м
Венелина Венева-Матеева - 19-а в скока на височина с 1.85 м
Валенсия 2008
Даниела Йорданова - бронзова медалистка на 1500 м с национален рекорд от 4:04.19 мин
Николай Атанасов - пети в скока на дължина със 7.90 м
Цветелина Кирилова - 12-та на 400 м с 53.66 сек
Спас Бухалов - без успешен опит в овчарския скок
Москва 2006
Ваня Стамболова - втора на 400 м с национален рекорд от 50.21 сек
Марияна Димитрова - шеста във финала на 400 м с 52.66 сек
Тезджан Наимова - стигна до полуфинал на 60 м
Момчил Караилиев - девети във финала на троен скок с 16.87 м
Тереза Маринова - шеста във финала на троен скок с 14.37 м
Спас Бухалов - 14-ти в овчарския скок с 5.45 м
Будапеща 2004
Даниела Йорданова - четвърта на 1500 м с 4:08.52
Венелина Венева-Матеева - седма в скока на височина с 1.94 м
Антония Стоянова - 15-а в скока на дължина с 6.45 м
Момчил Караилиев - 14-ти в тройния скок с 16.57 м
Тереза Маринова - 16-а в тройния скок с 14.13 м
Бирмингам 2003
Петър Дачев - шести във финала в скока на дължина със 7.79 м
Тереза Маринова - десета в тройния скок с 14.09 м
Петя Пендарева - стига до полуфинал на 60 метра
Лисабон 2001
Тереза Маринова - световна шампионка в тройния скок с 14.91 м
Венелина Венева-Матеева - бронз в скока на височина с 1.96 м
Петя Пендарева - шеста във финала на 60 метра със 7.16 сек
Петър Дачев - 12-ти в скока на дължина със 7.45 м
Маебаши 1999
Христина Калчева - световна шампионка в скока на височина с 1.99 м
Ива Пранджева - втора на троен скок с национален рекорд от 14.94 м
Ива Пранджева - трета в скока на дължина с 6.78 м
Тереза Маринова - четвърта в тройния скок с 14.76 м
Петя Пендарева - шеста във финала на 60 м със 7.12 сек
Петко Янков - 18-и на 200 м с 21.10 сек
Нора Едлецбергер - полуфиналистка на 200 м с 23.57, не стартира в полуфинала, не стартира на 60 м
Моника Гачевска - не завършва в сериите на 200 м
Ростислав Димитров - дисквалифициран в тройния скок
Париж-Берси 1997
Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м
Тереза Маринова - осма в тройния скок с 14.00 м
Моника Гачевска - полуфиналистка на 200 м с 23.72 сек
Нора Едлецбергер - 21-ва на 200 м с 23.94 сек
Барселона 1995
Ива Пранджева - сребърна медалистка в тройния скок с национален рекорд от 14.71 м
Даниела Георгиева - трета във финала на 400 м с 51.78 сек
Златка Георгиева - пета във финала на 200 м с 23.36 сек
Анелия Нунева - 20-та на 60 м със 7.38 сек
Десислава Димитрова - не стартира на 60 м
Петя Страшилова - 14-та на 800 м с 2:09.58 мин
Светлана Исаева-Лесева - 13-та в скока на височина с 1.90 м
Стойко Цонов - класира се за финала на троен скок с 16.53 м, не стартира във финала
Торонто 1993
Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м
Николай Антонов - пети във финала на 200 м с 21.20 сек
Антон Иванов - 16-и на 400 м с 47.83 сек
Светла Пищикова - не стартира в петобоя
Ивайло Младенов - шести във финала в скока на дължина със 7.86 м
Даниел Иванов - дисквалифициран в скока на дължина
Николай Раев - дисквалифициран в тройния скок
Севиля 1991
Николай Антонов - световен шампион на 200 м с 20.67 сек
София Божанова - трета във финала на троен скок с национален рекорд от 13.62 м
Мирослав Чочков - полуфиналист на 800 м с 1:48.40 мин
Мирослав Чочков - не стартира на 1500 м
Георги Дъков - 11-ти във финала в скока на височина с 2.24
Светлана Исаева-Лесева - осма във финала в скока на височина с 1.88 м
Делко Лесев - десети в овчарския скок с 5.50 м
Николай Раев - 12-ти в тройния скок с 16.14 м
Будапеща 1989
Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина с 2.02 м
Димитринка Бориславова - 13-та в скока на височина с 1.85 м
Анри Григоров - 13-ти на 60 м с 6.73 сек
Николай Антонов - полуфиналист на 200 м с 21.47 сек
Цветанка Илиева - полуфиналистка на 200 м с 23.98 сек
Георги Дъков - 11-ти във финала в скока на височина с 2.25 м
Атанас Търев - 11-ти във финала в овчарския скок с 5.40 м
Делко Лесев - 12-ти във финала в овчарския скок с 5.30 м
Валерия Тодорова - дисквалифицирана на 3000 м спортно ходене
Индианаполис 1987
Христо Марков - световен шампион в тройния скок със 17.07 м
Стефка Костадинова - световна шампионка в скока на височина със световен рекорд от 2.05 м
Емилия Драгиева - бронзова медалистка в скока на височина с 2.00 м
Анелия Нунева - сребърна медалистка на 60 м със 7.10 сек
Йорданка Донкова - сребърна медалистка на 60 м/пр със 7.96 сек
Гинка Загорчева - бронзова медалистка на 60 м/пр със 7.99 сек
Росица Стаменова - пета във финала на 400 м с 53.56 сек
Валентин Атанасов - полуфиналист на 60 м с 6.67
Момчил Харизанов - осми на 400 м с 47.44 сек
Николина Щерева - осма във финала на 800 м с 4:18.16 мин
Атанас Търев - шести в овчарския скок с 5.70 м
Николай Николов - седми в овчарския скок с 5.60 м
Париж-Берси 1985
Стефка Костадинова - световна шампионка с национален рекорд от 1.97 м
Христо Марков - световен шампион с национален рекорд от 17.22 м
Силвия Христова-Монева - шеста в скока на дължина с 6.17 м
Анри Григоров - 17-и на 60 м с 6.83 сек
Анри Григоров - 13-ти на 200 м с 22.01 сек
Гинка Загорчева - пета във финала на 60 м/пр с 8.13 сек
Станимир Пенчев - не записва успешен опит в овчарския скок
Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg