Васил Стефанов за победата в Созопол

Вчера, Гигант (Съединение) се наложи с 1:0 в Созопол над едноименния тим. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Треньорът на гостите Васил Стефанов, коментира представянето на отбора си.

„Победата си е победа. Тя е резултат от това, което показахме на терена. Доволен съм от него. Владеехме инициативата, пресирахме съперника, можехме да вкараме още голове. Заслужихме трите точки. Играхме така, както трябва да играем. Това последното е най-важното. Ако го правим все по-добре, положителните резултати от мачовете ще са закономерност“.

