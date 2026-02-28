Популярни
  Гигант (Съединение)
  Гигант (Съединение)
  3. Секирово и Гигант завършиха наравно

Секирово и Гигант завършиха наравно

  • 28 фев 2026 | 20:02
  • 204
  • 0
Секирово и Гигант завършиха наравно

1:1 приключиха Секирово (Раковски) и гостуващия му Гигант (Съединение). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите бяха по-добри през първото полувреме. Материализираха предимството си с гол на Венцислав Гюзелев, половин час след началото. Още няколко ситуации създадоха футболистите на Васил Стефанов, но не достигнаха до завършващ удар. След почивката играта на Гигант не се получаваше. Съперникът се възползва. Димитър Петров изравни в 65-ата минута. После той уцели и гредата. Илиян Йорданов излезе сам срещу вратаря на Гигант, но не успя да го преодолее. Виктор Панеков от гостите пропиля отлична възможност за попадение в 85-ата минута. Още ситуации имаше пред вратите.

Снимка: ofkgigant.com

