  3. ОФК Хасково бие в Съединение

  • 3 март 2026 | 18:01
  • 389
  • 0
ОФК Хасково победи Гигант с 2:0 в Съединение. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците завършиха с намалени състави. Красимир Илиев центрира от корнер и Керимджан Игнатов вкара с глава в 12-ата минута. Домакините веднага взеха инициативата и владението на топката. Тази картина се запази до последния съдийски сигнал. В 17-ата минута хасковския таран Юлий Шекеров беше спрян с нарушение от Атанас Ташолов, който получи червен картон. В последните секунди на първото полувреме, Илиев излезе сам срещу вратаря на Гигант, но не успя да го преодолее. След почивката, имаше по няколко положения пред вратите. Дамян Чаушев фаулира играч на Гигант и получи втори жълт и червен картон в 81-ата минута. В 91-ата, Шекеров взе топката от центъра, устреми се към вратата и фиксира окончателното 0:2.

