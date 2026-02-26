Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Лошите метеорологични условия доведоха до отлагане на шест двубоя от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Те трябваше да се проведат на 21-и и 22-и февруари. От Зоналния съвет на БФС – Пловдив вече посочиха новите дати за провеждането на въпросните срещи.
Югоизточна Трета лига – XХI кръг
21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:
Родопа (Смолян) - Созопол (Созопол) 0:1
Несебър (Несебър) - Димитровград (Димитровград) 5:0
22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:
Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 2:2
3 март 2026 г., вторник, 15:00 часа:
Гигант (Съединение) - ОФК Хасково (Хасково)
Марица (Милево) - Секирово (Раковски)
Левски (Карлово) - СФК Раковски (Раковски)
4 март 2026 г., сряда, 14:00 часа:
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол)
Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив)
11 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:
Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас)
Марица (Пловдив) – почива