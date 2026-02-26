Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Югоизточна Трета лига
  3. Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 274
  • 0
Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Лошите метеорологични условия доведоха до отлагане на шест двубоя от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Те трябваше да се проведат на 21-и и 22-и февруари. От Зоналния съвет на БФС – Пловдив вече посочиха новите дати за провеждането на въпросните срещи.

Югоизточна Трета лига – XХI кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Родопа (Смолян) - Созопол (Созопол)   0:1

Несебър (Несебър) - Димитровград (Димитровград)   5:0

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Спартак (Пловдив) - Асеновец (Асеновград)  2:2

3 март 2026 г., вторник, 15:00 часа:

Гигант (Съединение) - ОФК Хасково (Хасково)

Марица (Милево) - Секирово (Раковски)

Левски (Карлово) - СФК Раковски (Раковски)

4 март 2026 г., сряда, 14:00 часа:

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол)

Атлетик (Куклен) - Локомотив II (Пловдив)

11 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Розова долина (Казанлък) - Нефтохимик (Бургас)

Марица (Пловдив) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

  • 26 фев 2026 | 15:35
  • 1064
  • 1
Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 15:09
  • 1089
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3753
  • 30
Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

  • 26 фев 2026 | 14:47
  • 707
  • 2
Созопол привлече таран от Белгия

Созопол привлече таран от Белгия

  • 26 фев 2026 | 13:31
  • 838
  • 6
Спартак (Пловдив) с апел към феновете си за почистване на стадиона

Спартак (Пловдив) с апел към феновете си за почистване на стадиона

  • 26 фев 2026 | 13:22
  • 463
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12603
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3753
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30162
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35572
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10025
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6033
  • 0