"Моряците " търсят първи гол и първа победа на "Тича"

Отборът на Черно море ще търси първата си пролетна победа на клубния стадион "Тича". В досега изиграните три срещи варненци записаха три равенства и все още не са отбелязали гол като домакини. Двубоят срещу Монтана изглежда като отлична възможност играчите да се реабилитират пред своята публика и да зарадват дори най-взискателните привърженици. След изтърпяно наказание от две срещи в състава се завръща десният защитник Ертан Томбак.

След класическата победа срещу Септември София опитният наставник Илиан Илиев почти сигурно ще се довери на стартовия състав, който постигна този успех. Двубоят между Черно море и Монтана ще се играе в неделя от 14:30 часа на стадион "Tича".

/Пламен Трендафилов/