Монтана и Вавалис официално се разделиха

Монтана официално се раздели със старши треньора Акис Вавалис. 40-годишния гръцки специалист подаде оставка ден след загубата от Лудогорец с 0:3, а днес разтрогна договора си с клуба по взаимно съгласие. Заедно с него от стадион „Огоста“ си тръгва и сънародникът му и кондиционен треньор на отбора Димитриус Мурас.

До избора на нов наставник тренировките на Монтана ще води помощникът на Вавалис Дилян Иванов-Дидо, който може да води отбора и при гостуване на Черно море във Варна в неделя, ако до тогава не бъде избран нов старши треньор на Северозападния тим.