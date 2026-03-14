Кръгът в Sesame НБЛ приключва с три интригуващи сблъсъка

С три мача приключва днес 24-ият кръг на Sesame НБЛ.

В 17:30 ч. Левски приема в "Триадица" шампиона Рилски спортист в мач между един от двата тима на дъното на класирането (3-18) в лицето на столичани и борещия се за място на върха в края на редовния сезон отбор от Самоков (17-4).

В 19:00 ч. Миньор 2015 (9-12) излиза в своята зала "Борис Гюдеров" в Перник срещу Академик Бултекс 99 (8-13). Двата отбора са един до друг в подреждането и се стремят към осигуряване на място в Топ 8 и съответно участие в плейофите.

В 19:15 ч. водачът в класирането Балкан (18-3) посреща в "Арена Ботевград" правещия силен сезон новак Локомотив Пловдив (12-9), който бе много близо до спечелване на Купата на България и уверено държи четвъртото място в класирането в Sesame НБЛ.

