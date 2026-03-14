Кръгът в Sesame НБЛ приключва с три интригуващи сблъсъка

  • 14 март 2026 | 14:30
С три мача приключва днес 24-ият кръг на Sesame НБЛ.

В 17:30 ч. Левски приема в "Триадица" шампиона Рилски спортист в мач между един от двата тима на дъното на класирането (3-18) в лицето на столичани и борещия се за място на върха в края на редовния сезон отбор от Самоков (17-4).

ЛЕВСКИ - РИЛСКИ СПОРТИСТ - СТАТИСТИКА

В 19:00 ч. Миньор 2015 (9-12) излиза в своята зала "Борис Гюдеров" в Перник срещу Академик Бултекс 99 (8-13). Двата отбора са един до друг в подреждането и се стремят към осигуряване на място в Топ 8 и съответно участие в плейофите.

МИНЬОР 2015 - АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99 - СТАТИСТИКА

В 19:15 ч. водачът в класирането Балкан (18-3) посреща в "Арена Ботевград" правещия силен сезон новак Локомотив Пловдив (12-9), който бе много близо до спечелване на Купата на България и уверено държи четвъртото място в класирането в Sesame НБЛ.

БАЛКАН - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

Милър-Макинтайър сътвори едно от топ изпълненията на деня в Евролигата

Битка до последно в Белград, в Барселона и Милано също бе интересно, ето всички резултати от Евролигата

Коди със страхотен мач, Цървена звезда укроти страшилището Фенербахче

Йован Попович: Първите две части играхме добре

Васил Евтимов посочи какво трябва да коригира Черно море Тича в следващите мачове

Ботев (Пловдив) 1:0 Ботев (Враца)

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Втора лига на живо: Хебър допусна ранен гол в Пазарджик

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

Интер - Аталанта (съставите)

