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Локо Пловдив се поклони на феновете си

  • 6 юни 2026 | 15:02
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Достойният финалист в Sesame НБЛ Локомотив Пловдив, който загуби вчера драматично решаващия сблъсък с.за титлата с Балкан в Ботевград, изрази своята признателност към феновете на “смърфовете”. Новакът в родния елит направи страхотен сезон, в който достигна до финала за Купата на България и до пети мач във финалната плейофна серия с Балкан, в който 3 секунди преди края имаше точка преднина.

“След края на сезон 2025/26 в Националната баскетболна лига искаме да изкажем своята искрена благодарност към всички наши фенове, които бяха неотлъчно до отбора през цялата кампания.

В началото на първенството малцина биха предвидили подобен сезон, но постигнатото не е случайност. Зад успехите стояха трудът, отдадеността и подкрепата, която получавахме от вас във всеки един момент.

Благодарим ви за вярата, за емоциите, за енергията и за безрезервната подкрепа по трибуните. Именно вие бяхте силата, която вдъхновяваше отбора да мечтае смело и да се бори до последния съдийски сигнал.

35 Балкан 81:80 Локомотив Пловдив - финал

Заедно преживяхме незабравими моменти и доказахме, че когато сме единни, можем да постигаме повече.

Благодарим ви, че бяхте с нас!”, написаха от клуба в официалната си страница във Фейсбук.

След триумфа вчера, от Балкан също благодариха на феновете си за подкрепата.

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Снимки: Борислав Трошев

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