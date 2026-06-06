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Баскетболните националки до 20 години започнаха подготовка в Русе

  • 6 юни 2026 | 19:31
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Баскетболните националки до 20 години започнаха подготовка в Русе

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години влезе в тренировъчен режим. Тимът, воден старши треньора Маргарита Маринкова се подготвя в Русе през изминалите няколко дни.

В щаба на Маринкова това лято влизат Николай Господинов и Даниел Петров. Кондиционен треньор е Денислав Василев.

Националките до 20 години ще изиграят контроли срещу отбора на Черна гора на 15 и 16 юни.

След това за българския отбор предстоят проверки в "Арена СамЕлион" (Самоков) срещу Ирландия на 21 и 22 юни и срещу Гърция на 24 и 25 юни. От следващата седмица зниманията на момичетата ще продължат именно в Самоков.

Съставът, избран от селекционера Маргарита Маринкова:

1. Деница Манолова - 06.09.2006 - 181 см - Рилски спортист

2. Гергана Маданкова - 28.03.2006 - 177 см - Берое Стара Загора

3. Димана Костова - 18.07.2006 - 180 см - Рилски спортист

4. Фатме Кичукова - 16.03.2009 - 172 см - Шампион 2006

5. Мария Цонева - 16.03.2007 - 188 см

6. Лидия Йохан Сиверио - Aдерева Тенерифе (Испания)

7. Теодора Големанска - 19.01.2007 - 182 см - Юве Трани (Италия)

8. Албена Соколова - 13.03.2007 - 178 см - Колин Колидж (САЩ)

9. Ренета Димитрова - 09.09.2006 - 172 см - Рилски спортист

10. Ванеса Кокалова - 27.10.2007 - 177 см - Монтана 2003

11. Силвия Миленова - 10.05.2008 - 192 см - Рилски спортист/Септември 97 (19)

12. Иванина Славова - 03.02.2007 - 177 см - Берое Стара Загора

Националният отбор на България за жени до 20 години ще гони място в Дивизия А на родня земя. България ще бъде домакин на Европейското първенство в Дивизия B, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Националките ще бъдят в компанията на Нидерландия, Румъния и Босна и Херцеговина в група C.

Българките ще започнат участието си на Еврошампионата с мач срещу Румъния на 4 юли. Ден по-късно те ще играят срещу Нидерландия, а на 6 юли предстои двубой с Босна и Херцеговина.

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