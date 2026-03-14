Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Александър Янев и Джонатан Дейвис надскочиха 20 точки, а Рилски спортист надви Левски със 108:68 и временно се завърна начело на класирането в Sesame Национална баскетболна лига. Самоковлии са с 18 успеха и 40 точки, една повече от Балкан.

Двубоят нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвърт, за да демонстрира доминацията си над опашкаря в подреждането Левски. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която гостите станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Янев бе най-резултатен с 22 точки, а Дейвис добави 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

