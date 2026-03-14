ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
  3. Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Рилски спортист показа разликата в класите срещу Левски

Александър Янев и Джонатан Дейвис надскочиха 20 точки, а Рилски спортист надви Левски със 108:68 и временно се завърна начело на класирането в Sesame Национална баскетболна лига. Самоковлии са с 18 успеха и 40 точки, една повече от Балкан.

Двубоят нямаше интрига от самото начало и Рилски спортист поведе с 16 точки до края на първата четвърт, за да демонстрира доминацията си над опашкаря в подреждането Левски. Секунда преди края Деян Христов отбеляза тройка, с която гостите станаха първият отбор този сезон с повече от 2000 точки в НБЛ.

Янев бе най-резултатен с 22 точки, а Дейвис добави 21. Под коша най-активен беше Христо Бъчков с 13 борби и осем точки. За Левски, който е предпоследен с три победи в 22 мача, 14 точки вкара Марио Боянов.

Още от Баскетбол

Ясикевичус с коментар за проекта НБА Европа, ФИБА и Евролигата

Ясикевичус с коментар за проекта НБА Европа, ФИБА и Евролигата

Балкан изостава срещу Локо Пд в Ботевград, аванс за Миньор в Перник

Балкан изостава срещу Локо Пд в Ботевград, аванс за Миньор в Перник

Джордан Нвора: Моят лош мач е по-добър от този на много други

Джордан Нвора: Моят лош мач е по-добър от този на много други

Трагедия разтърси гръцкия баскетбол, отложиха дерби заради убийство на фен

Трагедия разтърси гръцкия баскетбол, отложиха дерби заради убийство на фен

Нигерийска звезда от Евролигата: Само Саша Везенков е по-добър от мен на моята позиция

Нигерийска звезда от Евролигата: Само Саша Везенков е по-добър от мен на моята позиция

Таня Гатева избра групата за мача срещу Украйна

Таня Гатева избра групата за мача срещу Украйна

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Арсенал 0:0 Евертън, греда на Макнийл

Арсенал 0:0 Евертън, греда на Макнийл

Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

